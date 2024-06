Casa Caridad advierte de la feminización de la pobreza: las mujeres ya suponen el 37% de sus atenciones

Las asistencias totales doblan a las realizadas hace cuatro años hasta llegar a 4.820 personas



VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Caridad ha advertido de la feminización de la pobreza que ha registrado un crecimiento "exponencial" hasta suponer ya el 37% de sus atenciones. En concreto, el pasado año se acompañó a un total de 1.773 mujeres y ya se está estudiando abrir un "recurso más específico" para ellas por su "mayor vulnerabilidad".

Así, lo ha señalado el presidente de la institución, Luis Miralles, junto a la vicepresidenta, Elena Sánchez, en la presentación de su Memoria Anual de Actividad de 2023, cuando se atendió a un total de 4.820, un 14,5% más que el ejercicio anterior.

Miralles ha señalado que las mujeres están "más indefensas", sobre todo las que duermen en la calle. "Muchas de ellas han sufrido agresiones y violencia sexual y consumen cocaína por las noches para no dormirse y tratar de evitarlas. Esto hace que en el comedor se aíslen y se separen de la población masculina", ha constatado. Y los datos demuestra que esta tendencia se mantendrá este año: solo hasta mayo se ha atendido a 1.212 mujeres.

Se trata del cuarto año en el que aumentan las atenciones hasta llegar a las 4.820 personas --el doble que hace cuatro años--, entre ellas 1.553 hombres y 1.494 menores. Miralles ha explicado que este incremento en las atenciones es un reflejo de la situación económica de España, que "no es buena": es el tercer país con mayor población en riesgo exclusión social de la UE, y el país de la UE con tasa de pobreza infantil más alta.

Asimismo, ha comentado que esta circunstancia se hace palpable también en el colectivo de los jóvenes, "muchos son menos que mileuristas y necesitan el pluriempleo para poder vivir, y también aumentan las atenciones a las personas mayores que ya no llegan a fin de mes con sus pensiones". "El coste de la vida ha aumentado considerablemente, pero no así los sueldos ni las pensiones, un problema que se agrava con la escasez de vivienda", ha constatado. Además, señala que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no alcanza ni al 30% de las personas que tienen derecho a percibirlo.

Este aumento en la inflación también se ha reflejado en un crecimiento en su gasto diario que ahora sube hasta los 17.881,32 euros al día, 2.700 euros más que en 2022. Además, en 2023, el gasto de ayudas directas que concedió la institución para ayudar a las personas usuarias a hacer frente a sus gastos extraordinarios se elevó a 87.315 euros, un 28% más. En concreto, el pago de alquileres supuso el 41% del total y sigue siendo la principal ayuda que gestiona la ONG, ha detallado la vicepresidenta.

Por su parte, el comedor social para personas en situación de sin hogar fue el servicio que más creció: un 35%. Las personas atendidas en este recurso son mayoritariamente hombres, de entre 18 y 50 años y de nacionalidad española (52%). En 2023, se sirvieron 16.562 comidas y acudieron casi 500 personas en situación de sin hogar. Además, se consiguió que 92 usuarios de este comedor social obtuvieran plaza en los Centros de Acogida Temporal de Casa Caridad u otros recursos habitacionales de la red. Además, se repartieron 25.551 lotes de primera necesidad de alimentos y productos de higiene que beneficiaron a 3.375 personas.

Asimismo, las escuelas infantiles y los Programas Escuela-Familia alcanzaron a 864 personas entre beneficiarios directos e indirectos (alumnado y sus familias); el Proyecto Fénix, que cuenta con 10 viviendas supervisadas, atendió a 52 personas; y los Centros de Acogida Temporal, que están concertados con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, han registrado una ocupación del 100%. Miralles ha señalado que este concierto "les genera un déficit al año de 591.752 euros por una desviación del 22% del coste real y de los ingresos aportados, pero no tenemos más remedio si queremos poder prestar ese servicio", ha apuntado.

Asimismo, Casa Caridad aumentó su plantilla de profesionales en un 29% y se sumó nuevas figuras profesionales como enfermeras y un equipo de psicología y los tres Centros de Educación Infantil también aumentaron el número de profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y a sus familias.

TALLERES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

Además, gracias al trabajo transversal y multidisciplinar que se realiza en los distintos talleres un total de 109 personas encontraron soluciones habitacionales, 25 personas consiguieron trabajo, y 23 usuarias completaron cursos formativos reglados mejorando su empleabilidad.

El gasto anual de Casa Caridad para hacer frente a este incremento de demanda de servicios ha sido de 6,5 millones, 986.000 euros más respecto al año anterior. Por ello, la vicepresidenta ha hecho un llamamiento para que se sumen nuevos socios, donaciones y Empresas con Valor ya que los datos de la primera mitad del año 2024 demuestran que las personas atendidas "siguen en aumento".