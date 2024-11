El castillo de Morella (Castellón) sufre desprendimientos en la muralla a causa de las últimas lluvias

CASTELLÓ 12 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El castillo de Morella se ha visto perjudicado por el último temporal. Los principales desprendimientos ocasionados en el monumento se han producido en la muralla de la actual entrada. Se trata de una zona donde ya hay un tramo derrumbado por unas lluvias del año 2016 "donde todavía no se ha actuado ocho años después" ha reclamado el alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa.

Esta muralla forma el camino abierto en 1810 por los franceses y donde, posteriormente, el general isabelino Alcocer construyó una muralla aspillerada en 1835. Este muro se sustituyó por otro aspillerado en 1980. Además, el monumento también ha sufrido desprendimientos en una torre cercana y otros puntos de la fortaleza aparte de inundaciones en el palacio del gobernador que, después de la limpieza, ya se ha abierto de nuevo al público.

Además, ha resaltado que "se trata de una zona inestable, pero lo más sorprendente es cómo este tramo de muralla lleva en el suelo ya ocho años y que nadie ha actuado en ella" y ha explicado que "todavía lo es más cuando se ha ubicado la entrada actual del castillo a menos de 10 metros del tramo derrumbado".

Al mismo tiempo, ha detallado el plan de actuaciones para el monumento, que pasa por "dignificar la entrada al monumento y devolverla al Convento de San Francisco y no con unas escaleras metálicas que sobrepasan la muralla". Por eso, desde hace más de un año se empezó la tramitación para reconstruir este tramo caído en 2016. Actualmente, el consistorio se encuentra en la tesitura de tener una subvención con fondos europeos que quiere destinar a estas mejoras junto a otras actuaciones en la plaza de armas, pero a la espera de los permisos que no llegan.

El lunes, la subdelegada del gobierno en Castellón, Antonia García, visitó la zona acompañada por Sangüesa, donde le trasladó la problemática actual para obtener los permisos y actuar en el castillo y las murallas. Éstos deben llegar tanto por parte del departamento de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, como del Ministerio de Cultura, propietario de los monumentos.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Morella no ha recibido respuesta de ninguno de los dos organismos para llevar a cabo la obra que solicitó y pide que se agilicen los trámites para obtenerlos. El primer edil ha "agradecido la predisposición de la subdelegada de ayudar en este aspecto" y ha añadido que, mientras tanto, ven cómo el monumento, y en concreto este punto, se va degradando. "Ahora intentaremos incluir los nuevos desprendimientos en las actuaciones ya previstas y esperamos que no retrase aún más los permisos que no llegan", ha concluido Sangüesa.

El castillo de Morella permaneció cerrado toda la semana de la DANA por el peligro de desprendimientos.