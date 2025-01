Catalá asegura que el Ayuntamiento de València mantendrá su aportación para los descuentos en la EMT

Afirma que "no entendería" que Sánchez no anuncie hoy en València un decreto del Gobierno "único y exclusivo" de ayudas por la dana

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que el ayuntamiento de la ciudad mantendrá su aportación para los descuentos a los usuarios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) "más allá del 31 de enero".

Catalá se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la modificación de crédito del presupuesto del consistorio de este año habilitada por su equipo y por un total de 25 millones de euros para la reconstrucción de las pedanías de la capital valenciana afectadas por la dana.

Preguntada por si el Ayuntamiento de València mantendrá su aportación, del 20 por ciento, para bonificación del transporte público de la ciudad, la primera edil ha afirmado que sí. "La aportación del 20 por ciento de la bonificación está absolutamente garantiza", ha señalado.

Sobre si esa subvención continuará más allá del final de este mes de enero, la responsable municipal ha indicado que por parte de esta administración local "siempre estará garantizado ese 20 por ciento". "Siempre, más allá del 31 de enero, estará garantizada la aportación del 20 por ciento municipal", ha remarcado.

La alcaldesa ha aludido durante su exposición el decreto 'ómnibus' planteado por el Gobierno central --con entre otras medidas la subida de pensiones o los descuentos al transporte y la agilización de ayudas para afectados por la dana-- que no prosperó este miércoles en el Congreso y ha considerado que en lugar de presentar "un decreto amalgama de medidas, donde unas no tienen que ver con las otras", el Ejecutivo español debería impulsar decretos específicos y "exclusivos" para cada materia.

Catalá, que se ha referido también a la reunión interministerial que ha tenido lugar este jueves en la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, ha indicado que el Ejecutivo central podría haber hecho "un decreto exclusivo con ayudas al transporte". "Si no lo hace el presidente --Pedro Sánchez-- es porque no quiere hacerlo. Y si no quiere hacerlo tenemos un verdadero problemón", ha añadido.

Respecto al decreto 'ómnibus', la primera edil ha lamentado también "la actitud soberbia de un gobierno que entiende que tiene una mayoría que no tiene" y que "no hace negociación para llevar un decreto de estas características" a la Cámara Baja. Así, ha afirmado que "ese exceso de soberbia ha llevado" al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez a "un verdadero fracaso parlamentario que no tiene precedentes".

"TIENE ARREGLO"

No obstante, María José Catalá ha apuntado que "tiene arreglo" y que esto es algo que "el Gobierno sabe". "Sabe que cuenta con el respaldo parlamentario necesario para aprobar un real decreto exclusivo de ayudas al transporte, exclusivo para la revalorización de las pensiones y exclusivo para las ayudas dana de Valencia", ha expuesto.

Asimismo, ha añadido que si el equipo de Sánchez "no quiere aprobar la iniciativa parlamentaria que ha presentado el PP, ya registrada, para aprobar esas tres cuestiones, el presidente puede hoy mismo hacer un decreto y aprobar las medidas sin ningún tipo de inconveniente porque después serán convalidadas".

A continuación, la alcaldesa ha aludido de nuevo a la presencia este jueves en València de Pedro Sánchez y ha remarcado que "no entendería de ninguna manera que estando hoy el presidente" en esta ciudad "no anunciara un decreto que puede realizarse en un acuerdo del Consejo de Ministros, hoy mismo o mañana por la mañana, única y exclusivamente de ayudas dana" para esta provincia.

"Que hoy esté el presidente del Gobierno aquí y que después de su batacazo parlamentario de ayer no anuncie que aprueba un decreto --para el que sabe que cuenta con apoyo parlamentario, ha insistido-- exclusivo de ayudas dana sería una verdadera decepción", ha asegurado Catalá.

"Espero que del presidente del Gobierno que hoy anuncie el decreto exclusivo de ayudas dana para Valencia. Y lo mismo digo de las ayudas para el transporte y de las pensiones", ha reiterado. "Cuenta con ese apoyo, puedo hacerlo, debe hacerlo y esperamos que lo haga", ha agregado.

Preguntada por si el jefe del Ejecutivo central se ha puesto en contacto con ella tras la dana, la primera edil ha respondido que no. "No he recibido ninguna llamada del presidente del Gobierno ni de ningún ministro en relación a cuestiones vinculadas con la dana", ha planteado.

"SORPRENDENTE" Y "ATÍPICO"

A su vez, la responsable municipal ha indicado que tampoco ha conocido "en ningún momento" a través de "fuentes oficiales", sino por los medios de comunicación, que Sánchez estaba esta jornada en València. "No he recibido ninguna llamada del gabinete de la Presidencia del Gobierno", ha dicho.

Catalá ha afirmado que es "sorprendente" y "atípico desde el punto de vista de las relaciones institucionales" que eso haya sido así. "Es significativo", ha agregado, a la vez que ha destacado que "no se puede ayudar a un territorio sin contar con las instituciones del territorio". "Es importante que cuenten con nosotros, que nos escuchen", ha insistido.