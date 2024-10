Catalá cifra en 12 los fallecidos en València, diez en La Torre y dos en Castellar

El Ayuntamiento envía bomberos a trabajar a Paiporta en "solidaridad" con municipios del área metropolitana

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha cifrado en doce las personas fallecidas en la ciudad de València y sus pedanías a causa de la DANA, diez de ellas en la pedanía de La Torre y dos en la de Castellar.

Así lo ha informado este jueves por la tarde la primera edil en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado de La Torre. Catalá ha reducido la cifra de víctimas mortales en València a causa de la DANA de las 13 personas anunciadas esta mañana a 12, ya que ha precisado que "ha llegado mal el dato a la central".

De esta forma, en la mañana del jueves se han hallado siete fallecidos en un garaje de La Torre y otra mujer ha sido hallada sin vida en su domicilio. De las 12 víctimas mortales en València, dos son de Casteller y diez de La Torre.

Consultada por si la reducción de un fallecido implicará que también baje la cifra de víctimas en toda la provincia, Catalá ha apuntado que "es posible que el cómputo de la Generalitat esté correcto".

La alcaldesa ha apuntado que actualmente están trabajando "cruzando el número de personas desaparecidas" y ha añadido que actualmente tienen "indicios" de una mujer notificada como desaparecida en La Torre, a la que siguen buscando.

Catalá ha resaltado que el "punto más afectado" de la ciudad de València ha sido La Torre, desde donde están coordinando la labor de rescate y de "vuelta a la normalidad", con la apertura de un punto de atención social en la iglesia, donde se reparten alimentos y ropa. Este espacio también contará con un punto de atención sanitario, en colaboración con Cruz Roja.

En este sentido, ha puesto en valor la "demostración de la fortaleza" de la ciudad y la solidaridad, con "centenares de personas jóvenes ayudando, retirando barro, limpiando, baldeando, ayudando en las labores de retirada y organizando el punto de atención" en La Torre y que también permite ayudar a municipios aledaños como Sedaví o Alfafar.

Además, ha agregado que cuentan con dos equipos en Castellar y uno en Forn d'Alcedo, y están coordinando el reparto de alimentos. La alcaldesa ha avanzado que el chef José Andrés se desplazará a Forn d'Alcedo para colaborar.

Catalá se ha mostrado "muy consciente" de que la situación de la ciudad de València, "a pesar del drama, es bastante mejor de la situación de los municipios del área metropolitana". Por ello, ha anunciado que están enviando bomberos del Ayuntamiento hacia la localidad de Paiporta, para actuar "con absoluta solidaridad con todos los pueblos hermanos del área metropolitana".

La alcaldesa ha señalado que se está reduciendo "mucho" el número de personas que acuden a los albergues de l'Alqueria del Basquet y la Petxina, donde hay "distintos perfiles" que buscan atender "de forma transversal".

Además, se mantienen los recursos para las personas sin hogar por las noches, en Benimaclet y Santa Cruz de Tenerife; y también hay una residencia donde llevan a familias con niños "con el objetivo de que la infancia, los niños y las personas mayores, estén en las mejores condiciones".

Por otra parte, consultada por si hay presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en València, Catalá ha explicado que no han llegado, pero ha reiterado que son "muy conscientes de que hay realidades muy duras en los municipios y en los pueblos". "Hay muchas cosas por hacer, con lo cual somos muy conscientes y muy responsables con lo que podemos pedir y con lo que es necesario en otros lugares", ha subrayado.

Preguntada por si cree que el ejército se incorporará tarde a las tareas, Catalá ha sostenido que ha visto en todas las comparecencias al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, por lo que se ha mostrado "convencida de que la coordinación ha sido total y que se han solicitado los recursos cuando se ha considerado, por parte del Gobierno de España y por parte de la Generalitat, que era oportuno o que se podía trabajar".

"No me cabe ninguna duda de que el ejército está haciendo su labor y tampoco me cabe ninguna duda de que la coordinación entre el Gobierno de España y la Generalitat ha sido absoluta desde el primer momento", ha zanjado.