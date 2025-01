Catalá denuncia que Sánchez no la ha llamado desde el 29 de octubre: "Ni está ni se le espera"

Agradece a Mazón que fuera "el primero de los valencianos en bajar al barro" y que no haya "hecho política" con la dana

La alcaldesa de València y líder del PP municipal, Mª José Catalá, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no la ha llamado desde el pasado 29 de octubre, el día de la dana que arrasó la provincia y que afectó a pedanías del sur de la ciudad. "Ni está ni se le espera", ha aseverado, y ha asegurado que "esta indolencia duele".

Así lo ha manifestado en una comparecencia sin preguntas en un hotel de València tras reunirse con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el 'president' de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón; el presidente de la Diputació de València y líder del PP provincial, Vicent Mompó, y otros alcaldes y portavoces 'populares'.

Catalá ha agradecido la presencia de Feijóo en Valencia y ha destacado que es la tercera vez que acude tras la dana, así como que ha hablado con él "prácticamente todos los días" desde el 29 de octubre. "La cercanía ha sido máxima y la empatía absoluta", ha aseverado.

También ha destacado que no ha dejado de reunirse "con el presidente provincial y el presidente del PPCV", aunque ha señalado que "eso no es noticia" y que lo llamativo es la falta de presencia de Sánchez en Valencia. "A mí ni me ha llamado, a (la alcaldesa de) la tercera ciudad de España en un acontecimiento realmente histórico. No ha tenido ni un minuto para llamar o para venir a Valencia", se ha quejado.

"Y esa indolencia duele. Duele la llegada a cuentagotas del Ejército, la no advertencia y, sobre todo, la indolencia de quien ni siquiera viene ni llama para preguntar qué necesitamos", ha manifestado.

Todo ello cuando ha afirmado que el Gobierno tiene "muchas cosas pendientes" de hacer ante la situación de los municipios afectados. Ha recordado así el acuerdo alcanzado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "con el voto del PSOE y de otros gobiernos y partidos", para reclamar más ayudas y flexibilidad tributaria".

"SOMOS ESPAÑA"

"No estamos para negociar el tanto por ciento de lo que se nos va a pagar y financiar. Somos España, pagamos nuestros impuestos y los españoles quieren ayudar a Valencia, así que a Sánchez le toca tomar esa decisión", ha urgido.

La primera edil ha garantizado que el Ayuntamiento de València trabajará "a pulmón" en la reconstrucción, como ha recordado que lo hizo en la riada de 1957. "Espero que el pueblo español levante la voz para exigir al Gobierno que esté a la altura de lo que ha pasado en Valencia", ha reivindicado.

A MAZÓN: "TÚ NO CALCULAS, TÚ AYUDAS"

Dirigiéndose a Mazón, ha sostenido que "ha sido el primero de los valencianos en bajar al barro y ponerse a cargo de esta situación": "Tengo que agradecerte, presidente, todo tu trabajo, porque no has estado al cálculo ni a la estrategia, sino a lo que han necesitado nuestros vecinos. Tengo que agradecerte como alcaldesa que no hayas hecho política".

Y ha abundado: "Gracias, presidente, porque tú no calculas, tú ayudas. Contigo, y yo la primera, conseguimos en este partido la unión y la ilusión, y ahora la reconstrucción y la esperanza".

MOMPÓ PIDE QUE NO HAYA "PROMESAS VACÍAS"

Por su parte, el presidente de la Diputació de València ha resaltado que "si algo se ha demostrado es que Feijóo ha estado pisando Valencia y se ha comprometido con el plan de reconstrucción".

Según ha expuesto, muchos de los municipios afectados "han comenzado a levantarse, pero todavía queda mucho por hacer". "Y no vamos a descansar hasta que la recuperación sea una realidad para todos", ha garantizado.

Mompó también ha subrayado que "la gente de los pueblos no necesita promesas vacías: necesita acción, compromiso y visión de futuro, que es lo que le va a dar el PP con Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón".