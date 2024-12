Catalá dice que confía "claramente" en Mazón para afrontar la recuperación tras la dana: "Hay que mirar para adelante"

Afirma que entidades como la CHJ "van a tener que responder" en las comisiones de investigación en el Congreso y Les Corts

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que confía "claramente" en la Generalitat Valenciana y en su 'president', Carlos Mazón, para afrontar el proceso de recuperación y reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre que ha arrasado gran parte de la provincia. "Ahora hay que mirar para adelante y sacar adelante los municipios que están afectados", ha subrayado.

De esta manera lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras presentar la nueva campaña de promoción para la reactivación turística de la ciudad tras la dana, y preguntada por una información de 'eldiario.es' que sostiene que no existió ningún atasco que retrasara la llegada del jefe del Consell a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) el pasado 29 de octubre. "No he podido leer en detenimiento esa información", ha esgrimido.

En cualquier caso, ha valorado que en la comparecencia en Les Corts del pasado 15 de noviembre, Carlos Mazón "trasladó datos muy interesantes que se van a ver" en las comisiones de investigación sobre la gestión de la dana tanto en el Congreso como en el parlamento valenciano. "Todo el mundo va a saber todo lo que pasó, el día a día y el minuto a minuto", ha afirmado.

Precisamente por ello, ha considerado que "de verdad van a haber entidades como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" que van a tener que responder" sobre "por qué no se informó de la caída de caudal" el día de la dana y sobre "si hubieron medidores y fallaron".

Al margen de esta cuestión, ha asegurado que ella "desde luego" confía "claramente en la Generalitat y en el presidente para esta recuperación". "Ahora hay que mirar para adelante y sacar adelante los municipios que están afectados", ha agregado.