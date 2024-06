Catalá sobre el encierro infantil simulado que plantea Barrera en València: "No me parece mal. Es una simulación"

Dice que la decisión es de Ciutat Vella, PSPV destaca que la votan los políticos y pide un referéndum y Compromís rechaza el "adoctrinamiento"

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha indicado este lunes que no le parece mal el encierro taurino infantil simulado que el vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura, Vicente Barrera (Vox), ha propuesto a la Junta de Distrito de Ciutat Vella, como vecino de esta zona de la ciudad, para que se celebre por las calles de ese entorno.

La primera edil ha precisado que se trata de "una simulación", que "no hay ningún toro" y que así "se difunde la cultura taurina" y ha reiterado que la decisión queda en manos de la Junta de Distrito de Ciutat Vella, que celebra esta tarde a las 19.00 horas una sesión ordinaria de su consejo de distrito.

"A mí no me parece mal. No es un encierro infantil, es una simulación", ha respondido la responsable municipal, tras lo que ha expuesto que "no hay toros" y tampoco "ningún peligro para la población infantil". "No hay toros, no hay absolutamente nada. Hay una carretilla, no hay ningún toro. Entonces, no hay ningún peligro para la población infantil ni mucho menos", ha concretado.

María José Catalá ha aseverado que "simplemente se difunde la cultura taurina". "Eso es una evidencia y yo no estoy en contra de que se difunda la cultura taurina", ha agregado.

La alcaldesa ya señaló el pasado mes de abril, preguntada por si veía "viable" esa propuesta de Barrea que la decisión quedaba sometida "a la decisión de la Junta de Distrito". No obstante, en aquella ocasión apuntó respecto a ese encierro que lo veía "difícil". "Lo veo difícil", dijo.

Este lunes, la primera edil ha manifestado que en esta reunión de distrito "votan los ciudadanos". "Votan los vecinos de Ciutat Vella", ha indicado, a lo que ha añadido que "es una decisión legítima de los vecinos de Ciutat Vella".

Catalá ha apostillado que "normalmente los presidentes de distrito, que son los concejales, no suelen posicionarse en las votaciones y dejan que sean los vecinos los que voten". Ha recordado que le presidente de la Junta de Ciutat Vella es el edil de Fallas, Santiago Ballester (PP).

"SER VALIENTE"

Desde la oposición en el consistorio, el concejal socialista Borja Sanjuán ha lamentado que Catalá esté "mintiendo a los valencianos" "las mentiras de Catalá" porque "en la Junta de Distrito serán los partidos políticos los que voten". "Solamente habrá encierros infantiles si Catalá y el PP votan que sí", ha afirmado.

Sanjuán, que se ha pronunciado de este modo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en respuesta a las palabras de la alcaldesa, ha instado a la alcaldesa "a ser valiente" y "a convocar un referéndum para preguntar a los valencianos y valencianas si quieren recuperar festejos taurinos".

"Si de verdad lo que quiere es saber qué opinamos los valencianos y valencianas lo que tiene que hacer es preguntar a esta ciudad en referéndum si quieren que haya festejos taurinos o no en València", ha precisado el edil del PSPV-PSOE, que ha apostillado que "a lo mejor, la respuesta no le gusta".

"Ella ha recuperado el maltrato animal con el 'bou embolat', ahora quiere promocionar la fiesta entre los niños y las niñas", ha añadido Borja Sanjuán. Asimismo, ha considerado que "Catalá demuestra una vez más que es una cobarde". "O bien no se atreve a decir que está de acuerdo con la propuesta absurda de Vox de que haya encierros infantiles en Ciutat Vella o bien no se atreve a decirles que no", ha manifestado el concejal.

Por parte de Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha instado a la primera edil a rechazar el encierro infantil simulado planteado por Vicente Barrera en Ciutat Vella. "A día de hoy día de hoy València tiene todavía imagen de Capital Verde Europea y de una ciudad respetuosa con el bienestar animal. Y esta iniciativa de encierro taurino infantil simulado lo que hace es fomentar la tortura y el maltrato animal", ha afirmado Robles.

"ME DA VERGÜENZA"

Igualmente, ha apuntado que esto también "supone una cuestión muy grave: el adoctrinamiento de los niños y niñas". "Como madre no quisiera ver en el barrio de Ciutat Vella paseando con mis hijos una actividad de mi ayuntamiento en la que se está fomentando el maltrato animal. Me da vergüenza", ha dicho la representante de Compromís.

"Quiero que los niños y niñas de esta ciudad aprendan que los animales no son cosas y que en València hemos apostado siempre por el cuidado y cariño de los animales", ha agregado. Papi Robles ha criticado que María José Catalá esté "ahora dispuesta a fomentar la tortura animal en esta ciudad" y a que "las calles de València parezcan un San Fermín".

"No sé si es porque no tiene autoestima por nuestras propias fiestas y quiere robar las de otras ciudades", ha planteado Robles, que ha insistido en la "postura frontal" de Compromís "contra el maltrato animal y el adoctrinamiento de niños y niñas".