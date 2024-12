Catalá pide cambiar discusiones por consensos para reconstruir tras la dana:"Después del barro no puede haber más barro"

Anuncia que hoy se hará efectivo el pago de la primera remesa de 638.000 euros en ayudas del Ayuntamiento a 221 comercios y autónomos

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido este miércoles que, en el marco de la respuesta de las administraciones a los afectados por la dana, "no es momento de discusiones, es momento de consensos", y ha recalcado que "después del barro no puede haber más barro, tiene que haber recuperación, trabajo e impulso". Una actitud que, según ha asegurado, es en la que está el consistorio.

"Tenemos que sanar, no batallar", ha sostenido la alcaldesa, durante su intervención en la inauguración del Foro New In Revive Valencia, que ha reunido a expertos del Banco Europeo de Reconstrucción, la ONE, London School of Economics y la NASA para compartir ideas sobre la recuperación de la provincia de Valencia tras la catástrofe.

La alcaldesa ha destacado que este miércoles, 14 días después de su aprobación, se va a hacer efectivo el pago de la primera remesa de 638.000 euros en ayudas del Ayuntamiento de València a 221 comercios y autónomos de zonas afectadas por la dana. "Queremos que vuelvan a abrir la persiana", ha afirmado. La primera edil ha resaltado que el Ayuntamiento de València está "liderando las necesidades del municipalismo".

Catalá ha manifestado que "necesitamos que el Gobierno de España reflexione" porque "no se pueden dar préstamos con intereses" a las personas afectadas por la dana y ha reclamado ayudas directas, así como que se ayude a los ayuntamientos a bonificar el IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Igualmente, ha defendido que "es el momento de que Europa nos ayude rehaciendo los fondos específicos para redirigirlos a esta reconstrucción".

La alcaldesa ha subrayado que la ciudad y la provincia viven "un momento histórico" como el que hace 60 años, con la anterior riada, llevó a tomar la decisión de ejecutar el plan sur y desviar el cauce del río Turia, una actuación que ahora "ha salvado miles de vidas en la última dana".

En ese sentido, Catalá ha afirmado que "vivimos otro momento histórico que va a requerir otras decisiones transcendentales". "Vamos a tener que reconsiderar nuestras infraestructuras, nuestras comunicaciones", las áreas urbanas y el tejido industrial y comercial, y para el Ayuntamiento "la hoja de ruta ha cambiado" y se tiene que "rehacer", algo en lo que "nunca ha sido tan necesaria la experiencia de los técnicos, profesionales y expertos para nutrir la administración de ideas y proyectos".

SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La primera edil ha indicado que el consistorio está centrado en tres pilares fundamentales. El primero, la seguridad, para que la ciudadanía se sienta segura en sus casas, en sus poblaciones, y "también seguridad para el emprendedor". El segundo es la sostenibilidad, "la de verdad, no la de pancarta y eslogan vacío", sino la que "de verdad impacta positivamente en el medio ambiente".

En tercer lugar ha señalado la reactivación económica. Catalá ha subrayado que el escenario será "mucho más duro" si "después de la tragedia derivamos en una crisis económica en la provincia o ciudad", y se ha referido a los daños tanto para los pequeños negocios como para las empresas de las áreas industriales.

Por todo ello, ha recalcado que se debe "proteger la economía, reflexionar sobre las infraestructuras, la seguridad, la comunicación y los núcleos poblacionales" y "trabajar a futuro pensando en la sostenibilidad".