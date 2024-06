La catedrática de la CEU UCH Susana Sanz, entre los expertos europeos elegidos para las becas Fulbright Schuman

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), Susana Sanz Caballero, es una de los diez investigadores de la UE seleccionados para la edición 2024-25 de las becas Fulbright Schuman.

Esta prestigiosa convocatoria para investigadores es una modalidad de las becas Fulbright financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DG.EAC) de la Comisión Europea, subraya la institución académica en un comunicado.

Las becas se conceden a candidatos de cualquiera de los 27 Estados miembros de la UE. Solo catorce estudiantes y diez investigadores, entre ellos Susana Sanz, han sido seleccionados para realizar su estancia en una universidad de los Estados Unidos durante el próximo curso.

El Programa Fulbright Schuman otorga sus ayudas a académicos europeos para realizar investigaciones en Estados Unidos centradas en asuntos y políticas de la Unión Europea o relacionadas con la agenda transatlántica Estados Unidos-UE.

El proyecto de la catedrática de la CEU UCH Susana Sanz está dedicado al análisis de la crisis del Estado de Derecho en la UE y su comparativa con la situación en Estados Unidos. Un proyecto que desarrollará durante su estancia de un semestre en The City University of New York (The CUNY), la Universidad urbana más grande de Estados Unidos, con 21 campus en cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

"FATIGA DEMOCRÁTICA", EN LA UE Y EN EE UU

Según destaca la catedrática de Derecho Internacional de la CEU UCH Susana Sanz, "el objetivo de esta estancia financiada por el programa Fulbright Schuman es estudiar si existe la misma crisis o 'fatiga democrática' detectada en la UE en un país como Estados Unidos".

"Y también cómo se manifiesta allí, mediante un proyecto comparativo sobre Rule of Law, con los especialistas de The CUNY en este tema. Trabajaré con la profesora Jane Marcus-Delgado y con los expertos de su Universidad, especialistas en democratización regional, desde su centro de investigación de referencia en Derecho y en Ciencia Política", apunta en un comunicado.

Además del estudio comparativo, el objetivo de la investigación de la catedrática Sanz durante su estancia en Nueva York es también aportar posibles soluciones a la crisis del Estado de Derecho: "No se trata solo de detectar incumplimientos o violaciones similares en la separación de poderes, la independencia judicial, la rendición de cuentas, la libertad de prensa o los mecanismos de lucha contra la corrupción.

Se trata también de que las soluciones aportadas tengan en cuenta las especificidades de los distintos sistemas constitucionales.

Así lo trabajamos ya en mi equipo en la CEU UCH, dedicado al estudio de seis países de la UE, planteando soluciones políticas, judiciales, sociales y las reformas que implicarían en los tratados de la UE. En el caso de Estados Unidos, el trabajo será equivalente".

DOS PROYECTOS, CON SEIS PAÍSES

La catedrática Susana Sanz lidera en la CEU UCH dos proyectos de investigación sobre esta temática: uno con financiación nacional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2021-126765NB-I00) y otro con financiación de la Generalitat Valenciana (AICO/2021/099 de la GVA), junto al catedrático de la UV Antonio Bar Cendón.

En ambos proyectos participa un equipo internacional de investigadores de los países que son objeto de estudio: Hungría, Polonia, Croacia, Estonia, Italia y España. Además de desarrollar su estudio en The CUNY, la profesora Sanz participará también en encuentros académicos con otras universidades de Nueva York y en organismos internacionales con sede en la ciudad, como Naciones Unidas.

"La diplomacia científica que permiten estos encuentros y la divulgación del conocimiento han sido siempre una constante en nuestro trabajo de investigación en la CEU UCH que me gustaría trasladar allí también, durante mi estancia en Nueva York", destaca Susana Sanz.