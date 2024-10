CCOO urge al Consell a limitar alquileres y pisos turísticos ante la "extrema gravedad" del acceso a la vivienda

Reprocha la "letra pequeña" del Plan Vive y la falta de financiación en las ayudas al alquiler

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha reclamado al Consell una "intervención inmediata a todos los niveles" frente a la "extrema gravedad" del problema de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana, con medidas como el límite de los precios del alquiler en aplicación de la Ley de Vivienda estatal; una regulación autonómica que limite los apartamentos turísticos, aumentar el parque público e impulsar programas de rehabilitación para viviendas vacías.

"Estamos ante una situación crítica en la que, si no se ponen en marcha políticas públicas, si no hay una intervención en el mercado de la vivienda, estamos convencidas de que en los próximos tiempos va a suponer un fuerte conflicto social" en la Comunitat Valenciana, han advertido la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, y la secretaria de Juventud del sindicato, Rocío Pascual.

Montero y Pascual han presentado este viernes el informe de CCOO PV 'Derechos y propuestas ante la situación de la vivienda en el País Valenciano', elaborado por ambas secretarias, en el que se reclama a la administración que "cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible".

El sindicato ha revindicado que tanto el Consell como el Gobierno central pongan en marcha de forma simultánea medidas a corto, medio y largo plazo. Por ello, la responsable de Políticas Públicas ha pedido "voluntad política y una correcta financiación, presupuestaria progresiva en los próximos años" para vivienda.

Así, ha reprochado al gobierno autonómico que en 2024 haya "recortado" 17 millones de euros "destinados a vivienda". Además, ha instado a que se escuche al sindicato en la mesa de diálogo social que "el gobierno valenciano se ha comprometido a convocar en breve".

"Pedimos a (el 'president') Carlos Mazón que limite los precios de la vivienda, estamos ante una situación alarmante. Es lamentable que se siga manteniendo firme el gobierno valenciano en su posición de no declarar zonas tensionadas y no limitar los precios del alquiler" en aplicación de la ley estatal, ha recriminado.

ALQUILERES DE CASI MIL EUROS Y JÓVENES CON SMI

En este sentido, CCOO PV ha expuesto que la Comunitat Valenciana vive "el mayor encarecimiento del arrendamiento en los últimos años". Así, el precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido un 139% en 10 años, y un 10% en el último año, con lo que la Comunitat Valenciana se sitúa como la segunda con mayor incremento acumulativo.

El precio medio del alquiler, ha detallado el sindicato, se sitúa en en 972 euros mensuales, mientras que el salario medio de los jóvenes "apenas roza el SMI". Por ello, la tasa de emancipación en la Comunitat Valenciana es del 15,5% y a edad media supera los 30 años, ha apuntado Rocío Pascual.

"Hoy en día una persona joven que quiera emanciparse en solitario, según datos del Consejo de la Juventud de España, tiene que destinar cerca de un 80% de salario solo para pagar el alquiler, a lo que hay que sumarle otros gastos obviamente como es la luz, el agua, la comida o el transporte. Mientras que, si prefiere optar por la compra, tiene que ahorrar más de 3,5 años de salario íntegro para la entrada de la vivienda", ha lamentado.

ALQUILER DE TEMPORADA Y VIVIENDAS VACÍAS

CCOO PV considera "esencial" una regulación del alquiler de temporada y habitacional para "realmente poner freno a todos los abusos que se están produciendo".

El sindicato ha defendido una limitación de las viviendas turísticas con un porcentaje máximo sobre la vivienda disponible para que no reduzca la oferta residencial, con prohibiciones en zonas tensionadas. Además, ha señalado que la regulación de las viviendas turísticas tiene que ser de carácter autonómico y no municipal.

Junto a ello, ha reclamado incrementar el parque público de vivienda, no solo mediante la construcción, sino también con programas de rehabilitación para que los propietarios de viviendas vacías las cedan a la administración y puedan ser sacarse al mercado en régimen de alquiler asequible. El sindicato ha afirmado que el 14% de las viviendas de la Comunitat Valenciana están en desuso.

"LETRA PEQUEÑA" DEL PLAN VIVE

Montero ha criticado que "el Gobierno de Mazón, por un lado, está anunciando el Plan Vive, la construcción de más de 10.000 viviendas de protección pública en nuestra comunidad, pero no cuenta la letra pequeña, que es que están trabajando en una modificación de la rehabilitación de la vivienda protegida" para incrementar su precio y descalificarla en pocos años, de forma que pueda "pasar a manos privadas".

De este modo, ha denunciado que el Plan Vive contempla un 40% de viviendas destinadas a personas jóvenes que "van a poder ser descalificadas en 15 años".

CCOO PV ha explicado que el precio medio de la vivienda libre en marzo se situó en 1.449 euros, según datos del Consejo General del Notariado, con un incremento del 6,5% en el primer trimestre del año, por encima de la media nacional (INE), precisado CCOO PV.

Además, el informe pone de relieve que, de las aproximadamente 105.000 operaciones de compraventas que se han realizado en la Comunitat Valenciana, solo el 38,7% se produjeron con financiación hipotecaria. "Esto nos indica que gran parte de esas operaciones son inversiones de mayoristas de uso no residencial y que realmente lo que están ocasionando es una subida de precios obstaculizando el acceder a una primera vivienda", ha alertado Montero.

AYUDAS SIN FINANCIACIÓN

Sobre las ayudas al alquiler, el sindicado ha defendido que tienen que ser "permanentes en el tiempo, mientras esa necesidad persista, no como ayudas que van saliendo año a año y que no sabemos si el año que viene seguirán saliendo". Considera que, "si no van acompañadas de inversión importante en el parque público y una regulación de precios, solo supone una transferencia de dinero público a los propietarios".

CCOO PV ha criticado que "el Gobierno valenciano ha dejado a 4.266 solicitantes sin ayudas al alquiler, correspondientes al ejercicio 2023". "Son más personas de las que sí se les ha concedido la ayuda y lo ha justificado en haber consumido la financiación de la línea presupuestaria de las cuentas públicas de la Generalitat", ha criticado Pascual.

En ese sentido, ha subrayado que estas ayudas tuvieron financiación estatal pero no autonómica "porque el gobierno de Mazón desvió una partida presupuestaria y ésta se quedó a cero euros". Considera el presupuesto de estas ayudas para este año "insuficiente".

Además, ha reprochado que los avales del Institut Valencià de Financez (IVF) para menores de 45 años "no tienen ningún límite de renta" en los solicitantes, por lo que "no favorecen en nada el acceso a las personas que lo necesitan y siguen fomentando el sobreendeudamiento".