Los centros de menores protestarán ante Generalitat y Ministerio de Hacienda para exigir el pago de la deuda

Publicado 05/04/2019 13:14:12 CET

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de trabajadores de centros de menores de la Comunitat Valenciana han advertido de que, si la Generalitat no abona la deuda que mantiene con las entidades sin ánimo de lucro antes de que termine este abril, la viabilidad de esos organismos "peligra". Por ello, han anunciado movilizaciones concretadas en una concentración el próximo día 12 ante la sede de la Conselleria de Hacienda en València y para el día 16 ante el Ministerio, en Madrid.

En una comparecencia de premsa, en la sede de CCOO en Alicante, han indicado que la deuda a una veintena de entidades está entre los 12,5 y los 20 millones de euros, lo que ha provocado que haya unos 330 trabajadores perjudicados en toda la Comunitat Valenciana, de los que 170 están en la provincia de Alicante, la más afectada, y algunos sin percibir sus nóminas desde septiembre.

Al respecto, han precisado que se atiende a unos 602 menores tutelados en toda la Comunitat, a los que se han sumado en los últimos meses los Menores No Acompañados (MENA), hasta superar los 800 niños en total.

No obstante, han recalcado que los menores acogidos mantienen su asistencia con normalidad, y por ello, han denunciado que no cobrando sus sueldos financian el servicio a las administraciones. "No se queda un menor sin comer", han mantenido.

FLA Y CONCIERTO

Como solución, han planteado la necesidad de que se transfiera cuanto antes el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para acometer la deuda inmediata y la aplicación del Concierto Social en el área de menores tutelados.

Raúl Pérez, portavoz de Socialia, ha denunciado que las administraciones "se están pasando la pelota" y mientra no llegue el FLA las entidades sin ánimo de lucro piden créditos que "tienen un interés".

"Lo que estamos reclamando es que el pago se regularice cuanto antes, porque los trabajadores estamos sin cobrar; estamos a 5 de abril y no tenemos noticias", ha precisado y ha subrayado que se trata de menores cuya tutela es de la Generalitat.

Por su parte, Aurora Galván, de Nuevo Futuro, ha confiado en que "llegue" y en que se solucionen "los retrasos" de los pagos, y ha indicado que "da igual" que los fondos lleguen por el FLA o a través del IVF. "Es un boomerang, por el que cada 'x' tiempo nos toca ir a concentrarnos", ha alegado, pero ha detallado que se ha producido la concentración de una "serie" de circunstancias que han abocado a una situación "límite".

"Esperamos el Concierto Social como agua de mayo", ha dicho y han indicado que esa medida permitiría tener una "línea presupuestaria anual" por lo que la Generalitat garantizaría una cantidad fija y consignada.