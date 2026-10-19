Cerca de 103.000 alumnos de la Comunitat Valenciana, sin clase debido a la alerta por la dana Adam

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Unos 103.000 alumnos de la Comunitat Valenciana están este lunes sin clases debido a la alerta por la dana Adam, que está afectando principalmentea las provincias de Alicante y Valencia, según los datos actualizados de la Conselleria de Educación.
En la dearcación de Alicante, los municipios que han suspendido la actividad lectiva son El Verger, Pego, Callosa d'En Sarrià, Benissa, Pedreguer, Gata de Gorgos, Els Poblets, Dénia, Murla, Benigembla, Altea, Xàbia, Calpe, La Sella, Poble Nou de Benitatxell, Teulada-Moraira, Benidoleig, Orba, Tàrbena, Bolulla, Sagra (CRA LA Rectoría), Ràfol d'Almúnia (CRA LA Rectoría), Benimeli (CRA LA Rectoría), Sanet i Negrals (CRA LA Rectoría), Barx y Muro de Alcoy. En tota, el alumnado sin clase alcalza los 21.868 escolares.
Por lo que respecta a la provncia de Valencia, han cerrado los centros València, en zonas inundables y afectadas por la dana, Beneixida (hasta 11.30), l'Alcúdia, Gandia, Fortaleny, Algemesí, Oliva, Alberic, Sueca (clases suspendidas por la mañana), Alzira (clases suspendidas por la mañana), Carcaixent, Carlet, Montroi, Càrcer, Cullera, Sollana, Albalat de la Ribera, Riola, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Bellreguard, Piles, Benirredrà, Xeresa, Tous, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna y Rafelcofer.
Completan la lista Aldaia (hasta las 15:00), Guadassuar, Miramar, Chiva (centros educativos abiertos sin actividad lectiva), Massalavés, Picassent, CEE Virgen de la Esperanza y Complejo Educativo de Cheste, la Pobla Llarga, Benifaió, Potries, Daimús, Palma de Gandia, Palmera y Antella. Los estudiantes que no han podidoa sistor a clase son 80.913 en esta provincia.