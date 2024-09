Cerca de 50 niños y niñas participan en el encierro taurino infantil simulado en Ciutat Vella

Barrera defiende que se trata de un acto "cultural", "familiar" y "tradicional": "No es ninguna declaración de nada"

El PSPV califica de "retroceso en toda regla" y critica que "promueve el maltrato animal" entre la infancia

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 50 niños y niñas han participado en el encierro taurino infantil simulado propuesto por el exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Cultura Vicente Barrera (Vox), que se ha celebrado este domingo desde la plaza San Vicente Ferrer viejo, en el distrito de Ciutat Vella en València.

"Es un acto cultural, familiar y tradicional", que "se ha hecho en cientos de ocasiones", ha señalado Barrera en atención a medios antes de iniciar el encierro, cuyo recorrido por el casco antiguo ha tomado las calles de Governador Vell, d'En Blanch y finalmente ha acabado en la plaza de Sant Bult, "donde van a tener la oportunidad de tomar una horchata, unos fartons y de jugar un rato al toro, que es lo que se ha hecho siempre y tradicionalmente en todas las plazas de España en este país".

Esta propuesta, que realizó Barrera como vecino del distrito cuando todavía era vicepresidente del Consell, fue aprobada en julio por PP y Vox, los dos partidos que forman el gobierno del Ayuntamiento de València, mientras que tanto Compromís como PSPV votaron en contra.

Al ser preguntado por si este acto forma parte de su legado, el exconseller de Cultura ha aseverado que el encierro taurino infantil simulado es "algo que venía proponiendo desde hace cinco años" y que "no tiene nada que ver" con el cargo que ostentó hace unos meses "ni como vicepresidente ni como conseller de Cultura".

En este sentido, ha expuesto que, hace cinco años, como vecino de Ciutat Vella, propuso el encierro en su "derecho y libertad". Así, ha criticado que durante cuatro años los grupos municipales de Compromís, PSPV y Podemos se lo "prohibieron" y "sin dar ninguna explicación".

"No me sabían decir en base a qué regla, a qué norma se podía prohibir esto, es decir, infringiendo claramente la ley. Con el cambio de gobierno municipal, este año se ha permitido una actividad que es legítima en mi libertad y en mi derecho, que es lo normal", ha aseverado.

Sobre la consolidación de esta iniciativa, Barrera ha indicado que "no necesariamente hay que hacer esta actividad cultural todos los años". "No es ninguna declaración de nada, es simplemente ejercer la libertad y el derecho, que creo que como ciudadano me asiste", ha insistido.

En esta línea, una de las asistentes al encierro, Pilar Campos, ha apuntado que su familia y ella han asistido al acto porque son "muy taurinos". "Nosotros tenemos mucha afición, somos de la peña taurina de Picassent, la 'peña de la alegría', donde hacemos toros en cuerda", ha explicado.

El también perteneciente a la peña de Picassent, Manuel Rodríguez, ha añadido que "para los niños es muy bonito porque pueden hacer lo mismo que los adultos pero con toros de mentira". "Es una fiesta muy tradicional y no hace daño a nadie. No se puede perder", ha manifestado.

"PROMOCIONAR EL MALTRATO ANIMAL"

Por otra parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha lamentado que este encierro intantil simulado "promueve el maltrato animal entre niños y niñas". Con esta iniciativa, ha censurado que "en un año València ha pasado de ser un referente en políticas de sostenibilidad que la convirtieron en Capital Verde Europea a convertirse en una caricatura gracias a PP y Vox".

Sanjuán ha calificado de "retroceso en toda regla" la celebración de este acto y ha recordado que su formación ha denunciado este encierro al Defensor del Menor porque han considerado que "una administración no puede gastar dinero público en enseñar a los y niñas que es divertido maltratar a un animal", según ha precisado el PSPV a través de un comunicado.

Y ha aseverado que València es "mucho mejor que todo eso" y que "no" es "la caricatura que intentan vender" desde el actual gobierno municipal, imagen que han considerado que "se parece realmente poco a la ciudad". Así, ha denunciado que esta actividad "responde única y exclusivamente al capricho de un señor que había sido torero", en referencia al exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera.

Por último, ha insistido en que la anterior corporación prohibió la celebración del bou embolat en el término municipal y que "recuperarlo fue una de las primeras medidas de María José Catalá".

De esta forma ha señalado que "aunque se trate de una simulación es muy grave que la alcaldesa permita que se promocione el maltrato animal entre los niños y niñas". "Con Catalá València ha dejado de ser vanguardia para convertirse en una ciudad retrógrada en sus instituciones", ha lamentado.