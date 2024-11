El CEU aportará 100.000 euros a través de una nómina solidaria para los afectados por la dana

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 600 empleados de todos los centros del CEU han colaborado mediante una nómina solidaria a las tareas de ayuda y reconstrucción tras las inundaciones del pasado 29 de octubre. La propia institución educativa ha aportado la misma cantidad que sus empleados, de tal manera que se ha llegado hasta los 100.000 euros que se canalizarán a través de la actividad que Cáritas está realizando para ayudar a todos los afectados por la catastrófica dana.

Las donaciones se han realizado desde los 25 centros que el CEU tiene en 12 ciudades de toda España. Manuel Bretón, presidente de Cáritas España, ha manifestado su agradecimiento "a la Fundación CEU San Pablo y al conjunto de la sociedad porque, en momentos de tanta zozobra, han acudido a paliar el dolor de los que más sufren confiando en el trabajo de Cáritas".

"Estos fondos se invertirán en esa carrera de fondo que corre Cáritas porque la reconstrucción de las zonas afectadas requerirá mucho tiempo y esfuerzo", ha agregado.

La nómina solidaria es una iniciativa con la que los empleados del CEU pueden colaborar con donativos, destinados a organizaciones sociales que atienden directamente situaciones de emergencia. En años anteriores también se han realizado campañas de recogida de fondos con motivo de la pandemia del coronavirus, la guerra en Ucrania, la erupción del volcán de La Palma, o el terremoto en Marruecos el año pasado.

Sobre el terreno, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha colaborado con las tareas de voluntariado y recuperación, en las que han participado más de un millar de voluntarios entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicio. Además de los trabajos de limpieza y distribución de ayuda, las facultades han participado con varias iniciativas.

La Facultad de Veterinaria ha acogido animales rescatados, han acudido a recogerlos o los han atendido por medio de sus veterinarios. Desde el 30 de octubre, el Hospital Clínico Veterinario CEU ha atendido a 194 animales: 112 perros y 56 gatos, además de caballos, burros, patos y cabras, entre otras especies.

También ha colaborado con los equipos de emergencia de Vaersa, en el rescate de 21 animales que requerían atención veterinaria urgente y han colaborado con Bioparc Valencia en la recogida y distribución de la ayuda recibida. La Facultad de Ciencias de la Salud, por su parte, también se ha puesto a disposición de los colegios oficiales para ofrecer sus instalaciones y trabajar sobre el terreno. Estudiantes y profesores del Grado en Farmacia colaboran con el Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos para ayudar a que las farmacias afectadas recuperen cuanto antes su actividad normal.

Asimismo, se ha ofrecido a los odontólogos que no pueden trabajar por tener sus clínicas inoperativas, las instalaciones y equipamiento de su Clínica Odontológica Universitaria, así como la asistencia del personal especializado de la entidad educativa. También se ha ofrecido a los Colegios Oficiales de Enfermería y Fisioterapeutas las instalaciones, profesorado y estudiantes de la Universidad para asistir a los ayuntamientos que demanden servicios en estos campos.

EVITAR ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS

Los profesores de los grados sanitarios, asimismo, han elaborado un documento en el que se recogen medidas y precauciones, repartido entre todos los voluntarios que trabajan desde hace tres semanas en la zona cero y evitar enfermedades y epidemias.

En colaboración con Legal Hackers, la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Jurídicas ha formado a sus estudiantes para que ayuden a los vecinos damnificados. Al no poder ofrecer asesoramiento legal, por estar reservado a los profesionales del derecho-, los alumnos colaboran en la cumplimentación de los trámites administrativos necesarios de quienes quieran solicitar ayudas y no tengan acceso a un ordenador o no sepan cómo hacerlo.

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha coordinado, asimismo, toda la ayuda recibida en todos los centros del CEU de España y la llegada de alumnos voluntarios llegados desde los campus de Elche y Castellón y los procedentes de las universidades CEU de Madrid y Sevilla.