La CHJ reclama a la Generalitat una conducción directa a la Albufera y defiende la fiabilidad de sus datos de aportación

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha insistido este lunes en que se han enviado 50,2 hectómetros cúbicos de agua al Parque Natural de l'Albufera, ha defendido la "fiabilidad" de los datos del organismo y ha criticado que se cree una "batalla política" en torno a las aportaciones, al tiempo que ha instado a la Generalitat a construir un conducto directo de los ríos hasta el lago ya que una vez llegada el agua a las acequias es competencia autonómica.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa convocada para "aclarar" la aportación de caudales al Parque Natural de l'Albufera, establecidos en el Plan Hidrológico del Júcar, durante el presente año hidrológico, después de las críticas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València y de Compromís.

Polo ha enmarcado todas estas declaraciones en un contexto "directamente relacionado" con las elecciones europeas del 9 de junio en las que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es la candidata socialista y considera "evidente que se está tratando de generar una batalla política con un asunto que debería dilucidarse en el ámbito puramente administrativo". Así, ha lamentado que se "ponga en duda" el trabajo de los funcionarios y "los datos que facilitan usuarios y comunidades regantes".

En su intervención, ha detallado el balance de agua enviada a la Albufera por encima de las concesiones, calculado en base a sumar el agua derivada de los ríos, la de recursos regenerados a las acequias y descontando la utilizada para riego. Según las cifras de la CHJ, suman 50,7 hm3: 14,54 a través de la acequia de Favara, 3,5 hm3 de la acequia del Oro, seis de la Acequia Real del Júcar y 26,17 de la de Sueca.

El presidente de la CHJ ha indicado que no existen conducciones directas que conecten los ríos con el lago de la Albufera sino que el agua se distribuye a través de la red de cuatro acequias. Así, ha señalado que "las competencias de la CHJ terminan en las tomas de los ríos con las cuatro comunidades de regantes", donde se mide el agua aportada, y la confederación "lo único que puede hacer es dejar el agua en las tomas de los regantes" del parque natural, pero que a partir de ahí el camino hasta el lago es competencia de la Generalitat como gestora del parque.

Así, ha afirmado que "es imposible medir" los recursos que llegan finalmente al lago a través de esas acequias, pero que se mide lo que llega a las acequias y éstas no tienen otro camino que el lago.

"Los datos de la CHJ son suficientemente fiables: del orden de 50 hm3 se han enviado al Parque Natural aparte de los volúmenes concesionales" y "no se puede negar que la CHJ ha puesto el agua donde la debía poner, ha dicho Polo. "Cuando se dice que la Confereración Hidrográfica del Júcar miente en sus datos, ¿mienten los regantes? No creemos que los regantes mientan y, desde luego, la CHJ no miente en sus datos", ha insistido.

El responsable del organismo ha subrayado que lo que se debe hacer es modernizar el sistema de conducción del agua, que es competencia de la Generalitat y arrastra "un retraso enorme en la adjudicación". "Llevamos años diciendo que hay que mejorar el sistema de conducción de agua a la Albufera", ha indicado.

Polo ha calificado de "sorprendente" que la Generalitat diga que sí han llegado dos hectómetros cúbicos a través de la Acequia Real. "¿Esos sí que han llegado y nos demás; los tienen pintados de otro color y localizados? Porque el camino es el mismo, son las acequias de regantes", ha ironizado.

Asimismo, ha apostillado que "si la Generalitat o el Ayuntamiento dicen que las aguas que se ponen en las acequias no llegan al lago, es su competencia, tendrán que hacer lo necesario para que llegue". "Si dentro de tu casa tienes fugas y no te llega el agua al lavabo, tendrás que arreglar las fugas. Eso es lo que venimos pidiendo años, la necesidad de hacer una conexión más o menos directa al lago", ha reclamado.

El presidente de la CHJ cree que "gran parte" del agua ha llegado al lago pero que es probable que al llegar pueda irse al mar porque en la acequia de Sueca se conecta al lago en un punto muy bajo, por lo que se debe "mejorar el acceso a la Albufera por parte del gestor del parque", ha reiterado. "Nos quieren trasladar competencias que no nos corresponden", ha reprochado y ha lamentado que la CHJ siempre sea "un blanco fácil".

"ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON RIBERA"

Polo ha señalado que "esto no tiene que ver con Teresa Ribera, no tiene ningún poder de decir qué se hace con el agua" y "cualquier polémica debe ser resuelta entre la CHJ, la Generalitat y el Ayuntamiento de València.

El presidente de la CHJ ha manifestado que no está "ni lo más mínimo" preocupado por una posible denuncia por incumplimiento del plan hidrológico y que, "no solo no nos da miedo" sino que "agradecería" que fuera así para evitar que la polémica se repita todos los años.

Por otro lado, Polo ha indicado que en los tramos bajos de los ríos se generan recursos adicionales en los que se prioriza el envío a la Albufera. Ha precisado que el mayor excedente de aguas se genera en el bajo Júcar y "podría enviarse a la Albufera si la Generalitat mejorara el camino de conducción del agua".

EDAR DE PINEDO

El responsable de la CHJ ha señalado que la EDAR de Pinedo es capaz de regenerar agua con una concentración de fósforo menor a la del río Turia en invierno. "Sin embargo, la Generalitat la tira al mar, a pesar de la situación de sequía", ha lamentado. En esta línea, ha expuesto que la EDAR de Pinedo depura alrededor de 120 hm3, se reutilizan cerca de 20 hm3 y "el resto se tira al mar" cuando entre 50 y 60 hm3 podrían ir a la Albufera.