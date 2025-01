Un ciclo de lecturas dramatizadas recorre los 30 años de trayectoria de la compañía Arden

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 piezas, en formato completo o mediante extractos, integran el Ciclo de Lecturas Dramatizadas 'Arden, 30 anys de teatre', que la Sala Russafa de València organiza del 29 de enero al 1 de febrero y que marca el arranque de los actos con los que la compañía valenciana, gestora de este centro de creación, formación y exhibición de artes escénicas, celebra sus tres décadas de trayectoria.

El alumnado de su línea docente protagoniza este ciclo compuesto por cinco sesiones bajo la dirección de los profesores de diferentes niveles de sus talleres de interpretación. Ellos han escogido el material definitivo que va a representarse de una preselección ofrecida por la compañía, donde se priorizaron textos menos recientes, que hubieran estado en cartel hace más años o que algunos potenciales espectadores ni siquiera hubieran tenido oportunidad de ver, por el momento de su estreno. Una mirada al trabajo realizado a lo largo de su trayectoria, que ha supuesto un alucinante viaje en el tiempo para su autor, Chema Cardeña.

"Viendo algunos de los ensayos era muy curioso redescubrir los textos. Aunque los había escrito yo, ya se me habían olvidado algunas partes y de repente me sorprendía cómo se desarrollaban ciertas historias. Ha sido precioso porque me venían a la memoria no sólo lo que pasaba en la compañía cuando creamos aquellas obras o anécdotas de las representaciones, también el clima social, lo que marcaba la actualidad del momento", explica el dramaturgo en un comunicado.

Desde 1995, los espectáculos de Arden han ido evolucionando, sin perder su sello personal: el análisis social desde un punto de vista crítico; ya sea a través de recreaciones históricas, de cuentos políticos o de teatro de corte contemporáneo. Una multiplicidad de estilos que ha unificado la escritura de Cardeña y el propósito firme de hacer un teatro comprometido, señas de identidad que pueden atisbarse en el Ciclo de Lecturas Dramatizadas que esta semana recorre la producción de la compañía y de su director artístico con piezas fechadas desde 1999 a 2014.

El 29 de enero, la actriz, dramaturga, directora de escena y docente Iria Márquez dirige al alumnado del 'Taller de teatro avanzado' en la comedia de enredo Las rameras de Shakespeare (2012). Ambientada en el burdel La Pluma Verde, la obra traslada al espectador al ambiente que rodeaba al teatro inglés barroco, cuando se prohibió la interpretación a las mujeres por puritanismo. Y narra la historia de un lord que trata de burlar la ley haciendo a unas meretrices recitar los versos de Shakespeare. Una comedia sobre la compra y venta de valores, el poder y la supervivencia del ser humano, incluidos los teatreros.

El 30 de enero los dos grupos del 'Taller de iniciación al teatro' presentan Miscelánea Arden. El primer programa está dirigido por José Zamit y se compone por fragmentos de la comedia alrededor del paso del tiempo Contratiempos (2006); la citada Las rameras de Shakespeare (2012); el drama de inspiración helénica El banquete (2000); la particular mirada a la Francia del siglo XVIII, Revolución (2013); y el thriller ambientado en la Antigua Grecia, La reina asesina (2002).

Mientras que el segundo programa, dirigido por Raquel Ortells, ofrecerá fragmentos de la comedia palaciega El idiota en Versalles (1999); la comedia contemporánea El Xanadú (2003); el thriller sobre el surgimiento del Reino de España, Matar al Rey (2014); la citada Contratiempos (2006) y una de las cinco piezas que la conformaba, Desayuno en América (2006).

LA FARSA DE LA POLÍTICA

Completan el ciclo los dos grupos del 'Taller de interpretación grado medio'. El 31 de enero, Zamit les dirige en El ombligo del mundo (2004), una comedia que describe la farsa de la política, así como el absurdo que rodea al poder y las guerras. Una pieza que se estrenó coincidiendo con los atentados yihadistas a los trenes de Atocha en Madrid, adquiriendo un enorme paralelismo con el presente.

Y el 1 de febrero se cierra la programación con Troya - La conquista de la felicidad (2013) bajo la dirección de Ortells, una pieza que ella misma interpretó junto a otros recién egresados de los estudios de Arte Dramático y que fue la primera producción propia del Festival Russafa Escénica. En ella se analizaban las motivaciones que guían al ser humano, desde la riqueza al amor, la familia, el sexo o el control.

Desde la compañía valenciana, destacan que los docentes y directores de los montajes han escogido las piezas o los pasajes de obras que más les convenían, en función del elenco de que disponían y de lo que era más interesante también a nivel formativo para los talleres.

"No dejan de ser textos en ocasiones complejos, creados para espectáculos que fueron representados por profesionales. La suerte que tiene el alumnado es que los profesores los han encauzado muy bien, están creando un soporte muy bonito para que no sea una mera lectura. Y yo creo que están disfrutando mucho, calentando motores para lo que en junio será su montaje de final de curso", opina Cardeña, quien anima al público a disfrutar de este ciclo donde hay drama, comedia, thriller, tragicomedia... todos los géneros que Arden, con su particular mirada, ha ido tocando en los 45 espectáculos que ha producido y coproducido en las últimas tres décadas.