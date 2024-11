El CICU vuelva a abrir en Castellón con una plantilla de 20 profesionales

Mazón anuncia que las obras de ampliación del Hospital La Magdalena se iniciarán el próximo mes

CASTELLÓ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado este miércoles que la apertura del CICU en la provincia de Castellón "ya está en marcha y pone de manifiesto el compromiso del Consell por la vertebración y la mejor atención sanitaria desde la cercanía".

Así lo ha trasladado durante su visita al CICU de Castellón con sede en el hospital de La Magdalena, donde Mazón ha estado acompañado por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Carlos Mazón ha explicado que el CICU de Castellón "vuelve a abrir con mejores condiciones, mayor dotación de personal y mejor servicio para los ciudadanos de la provincia". Este centro cuenta con un incremento de dotación de personal y gana en competencias con respecto a las que tenía previamente a la centralización realizada por el anterior Consell.

En concreto, la plantilla está conformada por 20 profesionales, frente a los 12 de la etapa anterior, con 6 médicos coordinadores, 6 enfermeros y enfermeras y ocho locutores. De este modo, se amplían las funciones asistenciales del CICU al disponer de un equipo de enfermería que se encarga de gestionar consultas sanitarias y de revisar y coordinar determinados tipos de urgencias, una prestación que antes de la centralización únicamente se hacía desde Valencia.

El jefe del Consell ha puesto en valor la recuperación del CICU "por ofrecer mayor y mejor seguridad en atención sanitaria", al tiempo que ha calificado la centralización de este servicio como "un recorte sanitario que jamás tuvo que producirse por ralentizar la capacidad de respuesta ante las emergencias sanitarias".

Carlos Mazón ha agradecido el esfuerzo de la Conselleria de Sanidad para la recuperación de los CICU provinciales en Alicante y Castellón y ha remarcado que su puesta en marcha "no solo ha sido un compromiso institucional, sino también personal" de todas las administraciones implicadas.

INVERSIÓN

El regreso del Centro de Información y Coordinación de Urgencias a Castellón y Alicante es un compromiso del president de la Generalitat que cuenta con una inversión de más de 2,4 millones de euros, según ha informado el Consell en un comunicado.

En global, con la recuperación de los CICU de Castellón y Alicante se han creado 44 nuevas plazas, por lo que se pasa de las 112 existentes hasta ahora a 156, lo que supone un incremento del 40% de la plantilla.

Desde el 1 de enero al 30 de octubre de 2024, se han atendido 574.237 llamadas en el CICU de la Comunitat Valenciana, con una media diaria de 1.883. De ellas, 68.761 son relativas a la provincia de Castellón, 217.052 a la de Alicante y 288.424 a la provincia de Valencia

Por otra parte, Carlos Mazón ha avanzado que las obras de ampliación del Hospital La Magdalena "tan deseadas y tanto tiempo esperadas en la provincia" se iniciarán el próximo mes con un importe superior a los dos millones de euros y supondrá un incremento de 28 camas.

Finalmente, preguntado si la situación por la dana afectará a la inversión prevista para la construcción del nuevo Hospital General de Castellón, Mazón ha señalado que no hay "nada que temer". "La marcha presupuestaria está con toda la viabilidad, no entorpeciendo ninguno de los proyectos que tenemos en marcha, y esta situación técnica por la dana no va a afectar a ninguno de ellos", ha subrayado.