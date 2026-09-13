Cielo despejado y temperaturas máximas en ligero ascenso este domingo en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo poco nuboso o despejado y registrará un ligero ascenso de las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las temperaturas mínimas no sufrirán hoy cambios mientras que las máximas tampoco registrarán modificaciones en el tercio sur pero sí anotarán un ligero ascenso en el resto de la autonomía.

Además, esta jornada se espera viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a componente este con intervalos de moderado por la tarde, han indicado las mismas fuentes.