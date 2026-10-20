Cinco detenidos por su posible relación con el robo de un armero de 200 kilos de una vivienda céntrica de Alicante

Operativo de detenciones desarrollado por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas --cuatro hombres y una mujer de entre 42 y 50 años-- por su posible relación con el robo de un armero de 200 kilos de peso, que contenía una pistola del calibre nueve por 19 milímetros, de una vivienda céntrica de la ciudad de Alicante.

Cuatro arrestos se practicaron en la capital alicantina y el quinto en la localidad de La Vila Joiosa. Están acusados de los delitos de robo con fuerza en las cosas, supuestamente cometido en casa habitada; de tráfico de drogas, de pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad vial.

Los hechos se remontan a julio, cuando se recibió la denuncia de un ciudadano que decía haber sido víctima de la sustracción en su domicilio, ubicado en una calle céntrica de la ciudad de Alicante, al que accedieron forzando la cerradura de acceso.

El denunciante dio cuenta del robo de diversos enseres del interior de su vivienda, entre ellos el armero de unos 200 kilos de peso con la pistola y 2.000 euros en efectivo, ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Tras la denuncia, agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante se hicieron cargo de las investigaciones y consiguieron averiguar en primera instancia que los posibles implicados presuntamente estarían utilizando un vehículo de alquiler con el que iban de un lugar a otro para perpetrar delitos.

Los agentes pudieron relacionar una atención hospitalaria con una lesión que debió sufrir uno de los supuestos involucrados en el robo, ya que, al parecer, el armero se le cayó sobre el pie, lo que le produjo una fractura en una falange.

UNA PELUQUERÍA, POSIBLE TAPADERA LABORAL

Posteriormente, las pesquisas policiales llevaron hasta un varón cuya tapadera laboral presuntamente era una peluquería donde trabajaba como peluquero, labor que, según la investigación, podría compatibilizar con la actividad delictiva junto a los otros componentes de la posible trama.

Los investigadores consiguieron averiguar la identidad de los cinco presuntos responsables de los hechos, cuatro de ellos afincados en la propia ciudad de Alicante y un quinto en La Vila Joiosa. Se estableció un dispositivo específico coordinado para llevar a cabo sus detenciones, que se produjeron en sus respectivos domicilios de estos municipios y en el establecimiento donde trabajaba como peluquero uno de los investigados.

También se practicaron registros en los tres domicilios y en la peluquería, donde se consiguieron intervenir diferentes herramientas específicas presuntamente empleadas para forzar cerraduras, así como drogas de naturaleza variada, junto con útiles para su manipulación y preparación para la venta al menudeo.

De las cinco personas detenidas, los cuatro varones, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de donde fueron arrestados, Alicante y La Vila Joiosa, que decretaron prisión provisional para tres de ellos.