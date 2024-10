La cineasta turca Asli Özge presenta en La Mostra a las víctimas de la gentrificación con 'Faruk'

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta turca Asli Özge desembarca en la Sección Oficial de La Mostra de València con su película 'Faruk', obra que combina elementos de ficción y documental para narrar la historia de su propio padre, un hombre de más de 90 años enfrentado a la demolición inminente del edificio donde ha vivido la mayor parte de su vida.

El filme se desarrolla en el contexto "vibrante y bullicioso" de Estambul donde Faruk participa activamente en reuniones de vecinos y negociaciones con constructores inmobiliarios, en un intento por retrasar el inevitable avance del proyecto de renovación urbana del barrio.

Una narrativa, destaca el festival en un comunicado, "que no solo aborda las complejidades de la gentrificación en las ciudades contemporáneas, sino que también ofrece una mirada íntima de las relaciones familiares y del envejecimiento en un entorno de cambio constante".

Según asegura su directora desde la Mostra, "mientras que mi padre se aferra a sus recuerdos, el futuro de los jóvenes en Turquía está lleno de incertidumbre". "La película es una mezcla entre esos recuerdos y el futuro que tenemos por delante, mostrar el problema de la gentrificación y ese futuro incierto entre los jóvenes", asevera.

Además, la presencia de Özge como directora al otro lado de la cámara se hace evidente a lo largo de toda la película en una propuesta metacinematográfica que nos acerca a las complejidades propias de toda relación paternofilial.

"La película está rodada en el mismo edificio donde he pasado toda mi vida, por lo que era mejor ocultarme tras la cámara para que así no emergieran tanto las emociones", sostiene. Un rodaje que se alargó más de lo habitual porque, según confiesa su directora, "como mi padre es una persona de 90 años, parece que alargué ese proceso y me creé la fantasía de que mientras siguiera grabando, podría hacer que mi padre siguiera viviendo".

DIGNIDAD

Un trabajo con una gran implicación detrás por parte de su directora que lleva con dignidad a la pantalla las vidas de las personas mayores. Son a través de escenas que nacen de la vida cotidiana de Faruk y otros momentos ficcionados donde la película consigue capturar tanto la lucha personal del protagonista por preservar su hogar como su vida interior y emocional.

En palabras del director de fotografía de la película, Emre Erkmen, también presente en la Mostra, "Faruk era la persona perfecta para esta producción porque escuchaba con atención las conversaciones, miraba todo lo que ocurría y quería entender lo que estaba sucediendo. Tenía una excelente calidad como actor aunque no fuera profesional".

Özge, conocida por su habilidad para mezclar elementos documentales con narrativas más próximas a la ficción, ha creado con 'Faruk' una obra que desafía las convenciones cinematográficas tradicionales. Rodada en localizaciones auténticas y basada en experiencias reales con otras pactadas, la película invita al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo, la memoria y la resistencia frente a los desafíos de la modernidad urbana.