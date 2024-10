La ciudad de Castelló y otros municipios de la provincia suspenden las clases por la DANA

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia en Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

Los municipios castellonenses de Peñíscola, Torreblanca, Vall d'Alba, Vila-real, Oropesa, Segorbe, Viver, IES Viver-Jérica, Les Coves de Vinromà, Xert, Tírig, La Salzadella, Forcall, Olocau, La Mata, Sant Mateu, Vinaròs, Castelló de la Plana, Betxí, Borriana, Almassora han cerrado centros educativos por la DANA para evitar la movilidad.

Así mismo, según ha informado la Conselleria de Educación, Alqueríes ha suspendido las clases por la tarde, mientas que en Benassal se ha suspendido el transporte escolar, pero en el CEIP Alcalde Fabregat i l'IES Pere Enric Barreda se mantienen servicios mínimos para acoger al alumnado que no tenga otra alternativa.

En Benadressa hay dificultades para acceder, pero está abierto; y en la Escuela Infantil El Sambori de Onda se han quedado sin luz.

Por otra parte, hay municipios que no han suspendido las clases, pero están teniendo dificultades en los accesos a los centros escolares o en el desplazamiento de docentes y alumnado. En ese caso, desde la dirección territorial se insiste en que la prioridad es garantizar la máxima seguridad para todas las personas.

Hay rutas de bus que han tenido problemas y no han podido llegar a sus destinos. Por ejemplo, el transporte escolar que va de Les Useres a Atzeneta del Maestrat.

Así mismo, el Ayuntamiento de Castelló ha decidido cerrar todas las instalaciones municipales que se encuentren al aire libre.

El consistorio recomienda evitar cualquier desplazamiento que no sea extraordinariamente urgente, y apunta que, en estos momentos, la ciudad no tiene ningún peligro inminente. "Pedimos calma a la población. Según los criterios técnicos de Policía Local y Bomberos Castellón, no hay ningún peligro inminente inmediato para la población", insiste en un comunicado.

El Ayuntamiento, por otra parte, ruega que no se difundan bulos y que toda la información se siga por los canales de comunicación oficiales y redes sociales institucionales del Ayuntamiento de Castelló y el área de seguridad: Facebook, Twitter e Instagram.