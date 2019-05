Climent sobre despidos en Ford: "No tenemos ninguna noticia de que vengan de manera directa a Almussafes"

Publicado 21/05/2019 13:42:19 CET

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Rafa Climent, ha asegurado este martes que "nada" hace pensar que la planta de Ford en Almussafes (Valencia) se vea afectada por el recorte laboral anunciado por la compañía, que alcanzará a los 7.000 trabajadores en los próximos meses en todo el mundo.

Al respecto, ha mantenido que a la planta valenciana "tampoco" se le ha transmitido que vaya a verse afectada "de manera directa". No obstante, ha anunciado que mantendrá un encuentro con el director de la planta de Almussafes para ver si es "conocedor" de que la decisión de la automovilística americana pueda afectar o no a la factoría valenciana. En todo caso, ha insistido en que "de momento" no tienen "ninguna noticia".

"No tenemos ninguna noticia de que esos despidos vengan de manera directa a Almussafes", ha apuntado en declaraciones a Europa Press en Alicante, donde ha asistido a un encuentro con los directivos de Fundesem.

"Lo que sí sabemos es que son 7.000 despidos, el 10 por ciento de todos los centros de Ford, y básicamente de personal administrativo y altos cargos", ha explicado, para incidir en que solo tienen esa información.

La firma automovilística estadounidense Ford anunció este lunes que eliminará alrededor del 10% de su fuerza laboral en todo el mundo, unos 7.000 empleos, para finales de agosto, como parte de su plan de reestructuración.

El presidente de la compañía, Jim Hackett, aseguró en un correo electrónico enviado a los trabajadores que el recorte de empleo incluye tanto bajas voluntarias como despidos. Cerca de 2.300 personas estarían afectadas en Estados Unidos (EEUU), según un portavoz de la empresa.

Hackett detalló que Ford prescindirá de cerca del 20% de los altos directivos, en un movimiento que también pretende reducir la burocracia de la empresa y acelerar la toma de decisiones.

La notificación a los empleados afectados por esta medida de la firma del óvalo en Norteamérica comenzará este martes. Después, Ford continuará con su plan de reestructuración en Europa (donde aspira a obtener en el largo plazo un margen operativo del 6%), China, Sudamérica y otros mercados internacionales.

ESPAÑA

En España, Ford cuenta con una factoría ubicada en Almussafes (Valencia) en la que emplea a 8.000 personas. Ford ya avanzó en octubre del año pasado "decisiones duras" en Europa para buscar la rentabilidad, que implicarían la reducción de costes en todos los ámbitos y el recorte de plantilla.

El director de Fabricación de Ford España, Dionisio Campos, concretó en diciembre que los reajustes en Almussafes todavía no habían sido definidos. Fuentes de Ford España consultadas por Europa Press explicaron que la compañía está estudiando el posible impacto que podría tener esta medida sobre su plantilla en España.

Dichas fuentes destacaron que la reciente comunicación de Ford en Estados Unidos recoge su intención de recortar en un 10% su plantilla en oficinas y que, por el momento, no se está hablando de puestos de trabajo vinculados con la producción.

Así, señalaron que las acciones orientadas a reducir costes en el continente europeo concentrarán los reajustes de plantilla en Reino Unido y Alemania, que es donde la firma tiene sus sedes regionales, más que en España.