El COMCAS respalda la huelga médica convocada por sindicatos en protesta por el borrador del Estatuto Marco

CASTELLÓ 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) respalda las nuevas movilizaciones convocadas por los sindicatos contra el anteproyecto del Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud, presentado por el Ministerio de Sanidad.

De esta forma, el calendario de movilizaciones continúa, tras la última manifestación celebrada en Madrid el 15 de noviembre, así como otras concentraciones y paros a lo largo de todo el año 2025. En esta ocasión, el sindicato CESM (Confederación Española de Sindicatos Médicos) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado, del 9 al 12 de diciembre, cuatro jornadas consecutivas de huelga en el sector médico. Además del paro general, se ha convocado una concentración frente a las puertas de los hospitales de la provincia de Castellón el día 11 a las 11 horas.

El presidente del Colegio de Médicos de Castellón, el doctor Carlos Vilar, ha hecho un llamamiento a la profesión médica y facultativa de la provincia a sumarse a la huelga y ha asegurado: "Debemos movilizarnos en defensa de los derechos de todo el colectivo médico. Reivindicamos unas condiciones laborales dignas que el borrador del Estatuto Marco no contempla y es incluso perjudicial para la profesión médica. Este anteproyecto está poniendo en juego la calidad asistencial".

El doctor Vilar ha insistido en la "necesidad" de la unidad profesional con el objetivo común de "garantizar un sistema sanitario público de calidad que responda a las necesidades de la ciudadanía".