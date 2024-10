La comedia "paranormal" 'Bodegón con fantasmas' cerrará la Mostra de València

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 24 de octubre al 3 de noviembre, cerrará su 39ª edición con el estreno local de la producción valenciana 'Bodegón con fantasmas'.

Para su primer largometraje, Enrique Buleo ha elegido llevar a la pantalla una historia dividida en varios episodios en los que fantasmas y humanos conviven en un pequeño pueblo de interior. La película, que "ha cautivado" en festivales como Locarno o Sitges, no renuncia a la esencia que ha caracterizado la filmografía del director hasta la fecha, y acude a rituales paranormales, apariciones familiares desde el más allá y hasta a un cura sin fe visitado por espectros, explica la organización del certamen en un comunicado.

Buleo retrata la relación entre vivos y muertos con espontaneidad, en una original propuesta en clave de comedia negra: "Yo me he criado en un ambiente donde lo paranormal se acepta con normalidad, así que no me cuesta nada imaginar a alguien que con la misma naturalidad con la que sale a comprar al supermercado se pone a hacer la ouija al volver a su casa", comenta. Unos, los vivos, luchando contra los aprietos de la vida; mientras otros, los muertos, lidian con los sinsabores del más allá. Una aproximación a la muerte con la que su director, confiesa, estaba muy sensibilizado cuando se puso a escribir el guion".

Según explica, 'Bodegón con fantasmas' responde a "una necesidad de exorcizarla" y acercarse a ella "de la manera menos traumática posible".

Originario de La Mancha, Enrique Buleo escogió La Manchuela, Castellón y València como localizaciones principales, una decisión -la de combinar ambas tierras- que repite de su anterior cortometraje, 'Las visitantes'.

Entre los rasgos que definen su personalidad como cineasta, destacan el retrato de la España vaciada y de las mujeres de la tercera edad que la pueblan, un particular uso del humor costumbrista, así como su decisión de rodearse de un reparto coral que mezcla en un mismo plano actores profesionales y no profesionales: "Creo que cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo. Unos la profesionalidad y otros la frescura. Trabajar con ellos ha sido bastante fácil. Todos se mueven, más o menos, en un registro parecido, algo que buscaba a propósito". En el reparto figuran los intérpretes valencianos Enric Benavent, Patty Bonet, Cristina García, Jordi Aguilar y Ferran Gadea.

Además, la película cuenta con varias jefaturas valencianas, entre las que destacan Raquel Porter (vestuario), José Manuel Sospedra (sonido), Lux light Team o Lucía de Lope en la dirección de arte, esencial en un proyecto con una estética costumbrista tan marcada, que refuerza tanto el guion como a sus personajes. Sin olvidar a la productora Alejandra Mora, con quien el director ha trabajado desde su segundo cortometraje, 'El infierno y tal'.

"EL CINE ME HA VUELTO A ACERCAR A ESTA CIUDAD"

"Volver a València siempre es un lujo. Y hacerlo para estrenar en la Mostra, todavía más. València es un lugar que siento parte de mí y que ha sido clave para el desarrollo de mi trabajo. En los últimos años, el cine me ha vuelto a acercar a esta ciudad", declara el director, confirmando así su estrecha vinculación con València.

Tras su paso por Locarno, uno de los festivales más relevantes del panorama del cine independiente, donde participó en la sección First Look, 'Bodegón con fantasmas' ha tenido su estreno español en la sección oficial del Festival de Sitges.

La película cuenta con la participación de À Punt Media, Castilla La-Mancha Media, ETuria CLM y el apoyo del IVC, ICAA, y Media Europa. Está producida por Amora Films y Cuidado con el perro, en coproducción con la productora francesa Ikki Films y la serbia This and That, siendo una de las pocas coproducciones españolas con este país.