El Comité de Empresa de la EMT València expresa "hartazgo por las amenazas" del gerente para "amedrentar" al colectivo

Advierte que si no se aplica la subida salarial publicada en el convenio "no quedará más opción" que reclamar ante el juzgado

El Comité de Empresa de la EMT ha manifestado este viernes su "hartazgo por las amenazas, coacciones e intentos de amedrentar a este colectivo" del director gerente de la empresa, Josep Enric García, después de que éste enviara una carta en la que acusaba a UGT y CCOO de "juego sucio" para que los trabajadores votaran que no al preacuerdo de convenio alcanzado entre la dirección y los sindicatos, lo que motivó el inicio de la huelga este jueves. En la misiva, el gerente advertía que este "no" significa que "los trabajadores no cobrarán la subida salarial", entre otras cosas, que "no son positivas para la plantilla".

Al respecto, el presidente del comité de empresa de la EMT de València, Adolfo Cruz, ha querido dejar claro en un comunicado que "cada trabajador votó y dio su opinión libremente y el resultado fue que el preacuerdo no es suficiente para los trabajadores", fundamentalmente en lo que se refiere a las prejubilaciones y jubilaciones parciales.

Además, Cruz advierte de que "si no se cumple" la subida salarial que ya está publicada en el convenio y con tablas aceptadas y firmadas --disposición final primera del convenio vigente--, "no quedará más opción que reclamar ante el juzgado los diferentes intereses de demora".

El presidente del comité de empresa ha insistido en que la votación en la que los trabajadores rechazaron el preacuerdo al que llegaron sindicatos y la gerencia de la empresa, "cada trabajador votó y dio su opinión libremente independientemente del sindicato al que se está afiliado". "Esto no supone una manipulación ni un engaño a la plantilla para conseguir un beneficio electoral, sino una defensa de nuestros intereses como trabajadores que no aparecen reflejados en este acuerdo", ha puntualizado.

Asimismo, ha asegurado que no están pidiendo a la empresa "nada ilegal, ni están engañando a los trabajadores diciendo que se pueden hacer las jornadas acumuladas y "que desde el 2001 hasta ahora han sido legales; esto dicho por un Laudo al que se sometió la dirección de empresa también y que es de obligado cumplimiento, algo que no se está haciendo", ha lamentado. Cruz tampoco entiende "que se apoyen en la Agencia Valenciana Antifraude, órgano político sin trascendencia jurídica que emitió un informe no vinculante, que se hizo solo contado con la opinión de la empresa", ha agregado.

Respecto a los compañeros y compañeras mayores de 60 años, el presiente del comité de empresa ha advertido que "el puesto de conductor de EMT es penoso y tiene un índice alto de incapacidades, incluso más que en otras profesiones a edad temprana o pocos años después de la jubilación, por lo que es necesaria propiciar una segunda actividad para los mayores de 60 años, fórmula que ya se contempla por ejemplo para la policía local y bomberos de València", ha apuntado.

Cruz ha lamentado que desde la gerencia se "amenace con las consecuencias negativas que sufriremos si continúan adelante los paros". Según ha dicho, "se deben respetar las decisiones democráticas tomadas por el colectivo de trabajadores y trabajadoras. Nosotros hemos hablado en las urnas y hemos dicho que este preacuerdo es insuficiente, por lo que no entendemos las manifestaciones del gerente, que se dirigen más hacia la imposición que al diálogo", ha criticado.

Desde el Comité de Empresa "siempre hemos trabajado para que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, así como el servicio prestado por EMT, y así lo continuaremos haciendo, contribuyendo a ser una empresa al servicio de la ciudadanía", ha concluido.

PRÓXIMOS PAROS PARCIALES

Con 551 votos a favor, 447 en contra, 13 en blanco y 4 votos, los trabajadores de la EMT decidieron el pasado miércoles de madrugada ir a la huelga. Los paros parciales comenzaron este jueves entre las 7.00 y las 9.00 horas y las 17.00 y las 19.00 horas, de 19.30 a 21.30 y de 4.00 a 6.00 horas, y que se repetirán el próximo 29 de enero.

Por su parte, los días 4, 12, 20 y 27 de febrero los paros serán de 8.00 a 10.00, de 16.00 a 18.00; de 19.30 a 21.30 horas y de 22.00 a 24.00 horas.