Compromís denuncia la existencia de un protocolo en colegios diocesanos para detectar y "perseguir" a alumnado LGTBI

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado la existencia de un protocolo "de acompañamiento" en los colegios diocesanos de la Fundación San Vicente Mártir basado en "las teorías de las pseudoterapias de conversión" para supuestamente detectar y "perseguir e intervenir" a alumnado LGTBI y que hace uso de conceptos como "la atracción o proyección" hacia el mismo sexo o el "deseo de cambio de sexo" en lugar de los términos 'homosexualidad' o 'realidades trans'.

El documento 'Protocolo para la maduración integral de la persona en su identidad sexual masculina y femenina' está elaborado por el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, la Fundación San Vicente Mártir y la Asociación Católica de Maestros de Valencia, y se puede encontrar en la página web de la propia fundación, recalcan desde la coalición.

Así lo ha denunciado este viernes el diputado de Compromís en Les Corts Francesc Roig, que ha vinculado este protocolo a las "pseudoterapias de conversión" porque "lo que hace es tratar a las personas LGTBI y trans como enfermas, porque dice que tienen trastornos de la mentalidad e, incluso, habla de ellas como una falta de maduración".

Según Roig, este documento "crea unos equipos de profesionales

--docentes de los propios centros-- que deben ser gente muy católica e insta a perseguir a estos chicos y a hacer unas listas que se han de comunicar a la Fundación San Vicente Mártir". "Es decir, lo que está diciendo es que se han de hacer unas listas de niños y niñas LGTBI y trans para comunicar su situación", ha advertido.

El protocolo, consultado por Europa Press, contempla la creación de equipos "de acompañamiento e intervención" en cada centro que tendrán que "detectar casos y diseñar planes de intervención individualizados que pueden incluir la derivación hacia especialistas externos o el apoyo espiritual de sacerdotes expertos en el tema".

En cuanto al papel de los docentes, expone que observarán "si en los alumnos hay conflicto con su identidad sexual" y que deberán "informar a los responsables del centro cuando aparezcan casos de niños que no se identifiquen con su identidad sexual masculina o femenina". En cualquier caso, se recoge la obligación de "mantener la confidencialidad de los casos, con el máximo respeto y cariño" y también de "observar indicios de acoso y discriminación por la condición sexual".

Así, indica que, en el momento en que "cualquier miembro del equipo docente o la familia detecte un posible caso", se activará este protocolo con el que se diseñará "un plan de actuación que responda adecuadamente a las necesidades del alumno en los diferentes ámbitos de intervención: medidas organizativas, medidas educativas, de formación y sensibilización". En este punto, se contempla "ofrecer el asesoramiento, cuando proceda, de especialistas externos".

Respecto a las medidas a adoptar, el documento establece la adopción de "todas las necesarias encaminadas a promover el acompañamiento para la maduración integral de todo alumno, especialmente de aquellos que tengan más dificultades para aceptar su identidad sexual".

"MODELOS DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD"

"Se promoverán modelos de masculinidad y feminidad, de amor y entrega, dignidad, compromiso, donación, fidelidad, maternidad, paternidad, admiración hacia el otro sexo, unidad familiar, acordes al carácter propio del centro como alternativos a otros modelos sociales excluyentes e impositivos imperantes en la sociedad", sostiene.

En el apartado de acciones de formación, se recoge la organización de "actividades formativas que aborden cuestiones relativas a las diversas problemáticas que se plantean en el crecimiento y maduración sexual del alumnado: la relación con la figura paterna y materna, la relación con los iguales, el abuso o la violencia en edades tempranas".

Finalmente, se establecen unos "indicadores de maduración", entre los que figura "la progresión del alumnado en cuanto al conocimiento de sí mismo y la aceptación de su condición psicosexual masculina o femenina, así como sus características personales, capacidades y limitaciones".

"AMARGAR LA VIDA A LOS MENORES"

Además, el diputado de Compromís ha mostrado una presentación que, según ha dicho, se utiliza en los centros para explicar la aplicación de este protocolo. En el documento se insiste en que resulta "crucial comunicar los casos que se produzcan" de alumnos que tengan "conflicto con su identidad sexual". "Es decir, están diciendo que aquellos niños, niñas o niñes que sean del colectivo LGTBI o trans se lo comuniquen a la Fundación para poder aplicar esas torturas de conversión y amargar la vida a estos menores", ha denunciado.

En este punto, ha cuestionado para qué se ha de transmitir esta información, ha subrayado que estas supuestas listas "no deben ser legales" y ha advertido de que este protocolo resulta ser "una de las puertas de entrada a las pseudoterapias de conversión", dado que el protocolo "continúa ahondando en la cuestión de los problemas que pueden tener los niños o niñas con sus familiares".

"Les obliga a llevar un uniforme que no corresponde a su identidad de género y eso es un problema, una cuestión que está prohibida por la ley valenciana LGTBI y trans", ha remarcado, por lo que ha avisado de que este protocolo "se está saltando la ley". Además, ha insistido en que no se trata de "casos aislados", sino que es "una trama que no deja de sorprendernos y que está muy bien orquestada".

LLEVARLO A LA FISCALÍA Y QUE CONSELLERIA "ACTÚE"

Con todos estos datos, Compromís se plantea "seriamente" poner el caso en manos de la Fiscalía para que abra "las investigaciones y diligencias que toquen". Mientras, ha exigido a la Conselleria de Educación que actúe y ha asegurado que tanto el conseller del ramo, José Antonio Rovira, como el propio 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tienen "la responsabilidad de actuar y velar por la seguridad de los niños y niñas".

"No pueden decir que cuando haya una denuncia ya harán algo. Tenemos evidencias de que estos protocolos se están aplicando y que están ahora mismo vigentes", ha subrayado el diputado. "Queremos que Conselleria actúe de una vez por todas y que no se espere a una denuncia. Lo tienen delante de sus morros", ha añadido Roig, que se ha preguntado "qué más les falta a Rovira y Mazón para actuar".

En esta línea, ha subrayado la necesidad de llevar todos estos casos a la comisión de investigación que Compromís ha propuesto en Les Corts --se debatirá su creación el 23 y 24 de octubre-- para investigar los casos de terapias de conversión.