Compromís denuncia que "solo" se han hecho 401 inspecciones a alojamientos turísticos de Alicante en un año

ALICANTE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado este lunes que "solo" se han efectuado 401 inspecciones a alojamientos turísticos de la provincia de Alicante entre julio de 2023 y ese mismo mes de 2024, de las que 105 se han realizado en la capital alicantina y siete en Elche. Además, ha alertado que la Generalitat ha otorgado 15.793 licencias de viviendas de uso turístico y ha recibido 21.378 declaraciones responsables de inicio de actividad durante ese mismo periodo.

Así se recoge en la respuesta de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, a una pregunta formulada por la síndica adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro, quien ha valorado negativamente estas cifras junto al diputado en el Congreso por Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, y el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, en una rueda de prensa en la sede de la coalición.

"Se está demostrando que el Consell no quiere hacer frente a una problemática que está haciendo que un bien residencial se esté reconvirtiendo en un bien especulativo. Por muchas viviendas que se construyan con el Plan Vive, no se solucionará este problema", ha manifestado Navarro.

De la respuesta trasladada por Montes a la portavoz de Compromís también se desprende que "el equipo encargado de realizar inspecciones a las viviendas turísticas en la provincia de Alicante es de nueve puestos de trabajo: un jefe, dos técnicos y seis agentes". Al respecto, Navarro ha indicado que "solo seis están a pie de calle, una cifra que no ha aumentado desde 2022, cuando el gobierno de izquierdas reforzó el equipo inspector".

La síndica adjunta ha avisado de que "seguramente no se ha interpuesto ninguna infracción" porque el Consell "no ha contestado" a esa cuestión. "Ahora mismo tenemos una normativa que lo que ha conseguido es una amnistía de todas las viviendas turísticas desde 2021. El Consell está abriéndole las puertas a un fenómeno especulativo que pone en riesgo la convivencia en las ciudades", ha agregado.

"¿Por qué no se ha pedido la compatibilidad urbanística que tiene que presentarse en un ayuntamiento? Es un despropósito, estamos ante una manera de actuar que supone dejar a la ciudadanía sin viviendas. Los barrios están quedándose sin comercios de proximidad y expulsan al vecindario de toda la vida", ha sentenciado la también portavoz de Turismo de Compromís en Les Corts.

"EMERGENCIA SOCIAL"

Como portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas ha insistido en que la coalición "romperá toda negociación con el PP para los presupuestos municipales de 2025 hasta que no se declare la ciudad tensionada y no se empiece a gravar con impuestos a los grandes tenedores que no dan su vivienda vacía al alquiler".

Mas también ha instado al gobierno local a que "construya ya vivienda pública" y ha apuntado que "la manifestación del pasado sábado fue un clamor para exigir al alcalde Luis Barcala y al 'president' Carlos Mazón que intervengan en el mercado del alquiler y declaren la ciudad como tensionada".

"La gente pide soluciones políticas a este conflicto, que ya supone una emergencia social para jóvenes y no tan jóvenes. Hay que dejar ya las licencias e inspeccionar, multar y cerrar todos los apartamentos turísticos ilegales. Los hoteles son para los turistas y las viviendas son para vivir", ha aseverado.

Asimismo, Mas ha calificado de "ayudita" el bono alquiler joven que Barcala anunció el pasado lunes durante el Debate sobre el Estado de la ciudad y que, según el primer edil, contempla ayudas cuantificadas en 350 euros para jóvenes hasta 31 años a partir del año que viene. "No benefician absolutamente a nadie, salvo a los caseros, que sí que la van a asumir como añadido a sus contratos", ha apostillado.

NEGOCIACIÓN DE LOS PGE

Por su parte, el diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha calificado como "clave" esta semana para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la Cámara Baja y ha revelado que la coalición "ha pedido al PSOE que no promocione espacios turísticos totalmente masificados y que ese dinero se invierta en una reconversión hacia una economía más industrial y con trabajos de calidad".

Ibáñez ha concretado que también han puesto sobre la mesa "la reducción de la jornada laboral y el control horario en hostelería", que "solo se puedan comprar viviendas de uso residencial" y la "modificación de la ley de arrendamientos urbanos para que el alquiler sea indefinido".

"Esperamos no solo el apoyo del PSOE, que no puede seguir huyendo de sus responsabilidades, sino también de todos aquellos que se consideren patriotas", ha concluido el diputado.