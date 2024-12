Compromís forzará a los diputados de Les Corts a posicionarse sobre si Mazón debe dimitir

PSPV celebra la "histórica" manifestación y Vox dice comprender la indignación, pero no aclara si apoyará la propuesta de Compromís

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha anunciado que su grupo presentará una iniciativa parlamentaria para el próximo pleno del 17 de diciembre en la que obligará a todos los diputados a posicionarse sobre si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir o no por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre.

Esta propuesta llegará a Les Corts después de que el PSPV no haya aceptado la moción de censura a Mazón que viene reclamando Compromís en las últimas semanas. "No nos resignamos a que no se pueda debatir en esta cámara lo que el 80% de los valencianos está pidiendo", ha declarado Baldoví, aunque no ha concretado como presentarán la iniciativa y se ha limitado a indicar que "probablemente será una proposición no de ley (PNL)".

Dos días después de la "manifestación histórica" del sábado con el lema 'Mazon dimissió', la segunda realizada en el último mes contra su gestión de la catástrofe, Baldoví ha señalado que hay "dos gritos absolutamente unánimes de los valencianos: Mazón dimisión y Mazón a Picassent o Fontcalent", además de destacar que fue una convocatoria "transversal".

Respecto a su propuesta de moción de censura, ha constatado que el PSPV ha decidido "de momento" no presentarla, mientras Compromís no puede hacerlo porque se requieren 20 diputados y su grupo tiene 15. Ante esta situación, ha avanzado que forzarán una votación para que "cada diputado vote en conciencia" sobre si Mazón debe dimitir y lo haga pensando que son "representantes del pueblo valenciano".

"Y el 'president', en función de esa votación, tendrá que decidir qué es lo que hace o lo que no hace (...) Lo dicen todas las encuestas: Mazón no puede seguir en el Palau de la Generalitat", ha insistido, para afirmar que "no ha estado a la altura el día de la tragedia ni los días después" y que es "un obstáculo para la recuperación".

"TIENE MIEDO A LA PRENSA"

Preguntado por la posición actual de Mazón y por qué le parece que no atienda las preguntas de los medios de comunicación, Baldoví ha señalado que "es una demostración absolutamente palpable de que no puede salir a la calle, no puede visitar los pueblos afectados y tiene miedo a la prensa". Ha puesto como ejemplo la atención a medios del pasado viernes en un camino rural de Utiel cuando se cumplía un mes de la tragedia.

"Mazón está haciendo cada día actos de cobardía porque ni se quiere enfrentar a su propio pueblo ni quiere dar la cara en los medios de comunicación, simplemente quiere ganar tiempo para salvar su propio cuello", ha aseverado.

Por otro lado, ha reclamado al nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, que aclare cuál va a ser su salario después de que hayan eliminado el tope salarial para nuevos cargos. Sobre todo, ha recalcado, debe "decírselo a los valencianos que han perdido la casa, el coche o a su familia": "Tenemos todo el derecho a saber qué es lo que va a cobrar".

"NI ESTUVO NI ESTÁ A LA ALTURA"

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha coincidido en que la manifestación del sábado fue "histórica" porque "el pueblo valenciano no resiste más" y quiere que Mazón dimita porque "no estuvo a la altura de las circunstancias durante la emergencia y tampoco de las responsabilidades que tiene que tener un 'president'": "Desde el Partido Socialista hacemos nuestra la voz de los valencianos y exigimos que dimita de una vez por todas".

Como tercer grupo de la oposición, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha afirmado comprender la "indignación" de los valencianos en las manifestaciones, pero ha criticado la "manipulación bochornosa de la izquierda" porque, según él, manifestantes que denunciaban "el abandono y la traición del Gobierno de Pedro Sánchez" fueron "sacados" de la marcha.

En cuanto a la propuesta de Compromís, ha reiterado que la posición de Vox es la misma desde el 29 de octubre: "Todas las instituciones, todos los políticos y sobre todo el presidente Mazón y el Consell tienen que ponerse manos a la obra para salvar familias y patrimonios y para sacar adelante a todos los afectados". "Si no lo quiere hacer el Gobierno, tendrá que hacerlo Mazón. Ahora solamente es eso lo que nos interesa: defender, proteger y recuperar a las familias afectadas", ha zanjado.