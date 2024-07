Compromís lanza una web para denunciar los apartamentos turísticos ilegales en Alicante

ALICANTE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado una web para que la ciudadanía pueda advertir de la presencia de posibles pisos turísticos no registrados en la ciudad, dentro de su campaña por el control de los pisos turísticos ilegales.

La presentación de la web 'Que no te tiren' en Alicante ha contado este martes con la presencia del diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez, la portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y el portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, según ha indicado la coalición en un comunicado.

Mas ha apuntado que, en Alicante, "los precios de la vivienda se han disparado en los últimos dos años, hasta alcanzar los 1.400 euros de media, auspiciados por la especulación urbanística y los apartamentos turísticos, reduciendo la oferta para los/as alicantinos/as".

"La gentrificación y la falta de medidas políticas por parte de los gobiernos de Barcala y Mazón aumentan los desahucios, afectando a jóvenes y familias de ingresos medios y bajos", ha sostenido Mas, quien ha alertado de que la situación de Alicante es "muy grave".

En este sentido, ha censurado que es "de las pocas capitales de España que no está actuando ni se está planteando la regulación de los pisos turísticos". "Con declaraciones del alcalde bastante peligrosas, ya que Luis Barcala defiende que nuestra ciudad tiene un margen de crecimiento del turismo muy alto, en cruceros y apartamentos, afirmando que la proliferación de pisos turísticos no está afectando a los barrios, cuando más de una treintena de asociaciones le piden al alcalde regulación, control de los pisos turísticos e intervenir el mercado del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda", ha censurado.

Por ello, ha sostenido que el alcalde de Alicante "tiene dos opciones: o situarse al lado de la especulación, de la economía sumergida y la ilegalidad, al no controlar el mercado del alquiler ni la proliferación de los pisos turísticos; o apostar por un modelo turístico que prime la calidad antes que la cantidad, un turismo responsable, sostenible y que respete la legalidad".

Para esta segunda opción, ha instado al primer edil a aceptar las propuestas de Compromís, entre las que ha citado la de frenar las licencias de pisos turísticos en Alicante hasta no analizar "la situación real de los pisos turísticos en la ciudad".

"Solo han hecho 40 inspecciones y cero multas. En mayo, la concejala de Urbanismo dijo en el pleno que Alicante tenía 3758 pisos turísticos. Según los datos de la Conselleria de Turisme, son 4053. Es decir, que en dos meses se han dado casi 300 licencias turísticas más. El boom no para", ha alertado Mas.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha afirmado que en València pusieron en marcha la web "tras comprobar que, si las instituciones no afrontan el problema de la masificación y descontrol de los pisos turísticos se debe poner al servicio de la ciudadanía esta herramienta".

"El aumento de los precios de la vivienda está hipotecando la vida de todos los vecinos y vecinas. Los jóvenes no pueden emanciparse, pero esto es un problema que afecta a todas las personas. Muchas de ellas están viéndose expulsadas de la nuestra ciudad hacia otras poblaciones. Además, también tiene una derivada con el cierre de los comercios de proximidad en los barrios", ha expresado.

PROPONEN MODIFICAR LA LEY DE VIVIENDA

Por su lado, el diputado Alberto Ibáñez ha destacado que "el mayor problema y la prioridad absoluta de la agenda valenciana es la defensa del derecho a la vivienda". "Conocíamos este mes que dos de las tres ciudades españolas donde más se vulnera el derecho a la vivienda, por el encarecimiento de precios, son València y Alicante. Por ello, es evidente que esta debe ser la prioridad de la agenda política", ha recalcado.

"Para ello, es importante, lo primero de todo, que tanto el Señor Mazón como el señor Barcala asuman que deben actuar ya, implementando lo que la Ley de Vivienda permite, declarar las ciudades de Alicante y València zonas tensionadas, para poder regular el precio de la vivienda y que bajara", ha señalado.

No obstante, ha añadido que esta "problemática" no solo se soluciona con la actual Ley de Vivienda, por lo que desde el grupo Compromís - Sumar en el Congreso han propuesto "modificar la Ley e introducir el alquiler de temporada, introducir los pisos compartidos y subir el IVA al 21% de los apartamentos turísticos, con tal de que no haya competencia desleal con el resto del sector hotelero".