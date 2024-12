Compromís pedirá que Mazón y Catalá comparezcan en la comisión sobre la dana del Ayuntamiento de València

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha anunciado este jueves que pedirá la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), y de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), en la comisión no permanente constituida en este consistorio para el estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana en la capital valenciana --la pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo--.

La portavoz de Compromís en esta corporación local, Papi Robles, ha señalado, en un comunicado, que su formación solicitará la comparecencia del jefe del Consell "como principal responsable de la gestión de las emergencias y, por tanto, de que la alerta no llegara a tiempo" el día de la dana.

"El pueblo valenciano todavía está esperando a que se depuren responsabilidades por esta negligente y nefasta gestión de la catástrofe que ha costado 222 vidas, 17 en la ciudad de València", ha resaltado Robles.

Asimismo, la representante de Compromís ha considerado que la primera edil debe acudir a esa comisión por ser "la máxima responsable del Ayuntamiento" de València.

"Debe dar la cara porque, de momento, sólo la hemos visto en fotos. Queremos saber cómo actuó ese día, si recibió el aviso del presidente de la Generalitat --Carlos Mazón (PP)--, si activó los protocolos a tiempo, si movilizó los recursos municipales necesarios y cuál ha sido la gestión posterior" a la dana, ha añadido la edil.

Papi Robles ha manifestado que Compromís quiere "que esta comisión sirva para dar a conocer todo lo que ocurrió durante la emergencia y las horas y días posteriores". Así, ha censurado que "el gobierno municipal --formado por PP y Vox-- solo quiera hablar de medidas de futuro" y ha señalado que "es porque quiere dar carpetazo y pasar de puntillas sin dar explicaciones".

La portavoz de Compromís ha expuesto que este grupo ha preguntado a Catalá "en reiteradas ocasiones cosas fundamentales sobre la gestión municipal" y ha apuntado que "no contesta, por ejemplo, si el presidente de la Generalitat la telefoneó, si alguien la avisó de lo que venía, por qué no se suspendieron las clases" o "por qué no se avisó por la megafonía ni por la aplicación móvil municipal".

"Son muchas preguntas que, un mes después, Catalá todavía no ha respondido. Y que ahora tendrá la obligación de responder en esta comisión de investigación", ha apostillado Papi Robles.