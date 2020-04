Compromís pide que la desescalada pueda "aplicarse pronto" en zonas rurales sin casos de Covid-19

Barceló afirma que el virus "no conoce de términos municipales" y dice que el desconfinamiento "tiene que seguir unos criterios"

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias desde el Senado en las cuales se reitera la necesidad de adoptar medidas de manera local para abordar la desescalada en el Estado de Alarma por la Covid-19, y ha pedido que "pueda aplicarse pronto" el desconfinamiento en zonas rurales sin casos de Covid-19.

El senador valencianista ya "intercambió con el ministro de Sanidad algunas de estas necesidades, aceptadas por Salvador Illa el pasado martes en el Senado, pero sin concretar en plazos y medidas", ha indicado en un comunicado

Mulet ha reiterado que "han de calendarizarse ya medidas de desconfinamiento que empiecen por todas las zonas rurales sin casos de contagios por Covid-19" hay "miles de municipios de nuestro mundo rural que no han tenido ningún caso de contagio, y después de más de 40 días confinados, si se les permite a la normalidad de su actividad no hay ningún riesgo de contagio si se toman las medidas básicas como el auto confinamiento; que no se pueda entrar ni salir del municipio para evitar el contacto con otras personas con riesgo potencial".

Por ello, "ese ansia del gobierno central por pautar homogéneamente a todo el Estado las mismas medidas es más político que técnico y demuestra el gran desconocimiento de la diversidad de realidades de nuestro Estado", ha indicado.

Para el portavoz de Compromís en el Cámara Alta "si existen islas del Estado Español que no han detectado casos, y no se permiten vuelos ni viajes en barcos desde o hacia ellas, ¿qué sentido tienen tener a sus ciudadanos confinados en sus domicilios cinco semanas después?"

Según Mulet, "eso mismo pasa en gran número de pequeños pueblos de todo el territorio". "El aislamiento y olvido al cual se ha sometido a nuestra ruralidad ha de tener ahora alguna compensación positiva, y desconfinar a sus ciudadanos ha de ser la primera, dejando en todo momento a los ayuntamientos, previa coordinación con los gobiernos autonómicos y las delegaciones del Gobierno, adopten medidas de autoconfinamiento dentro de sus términos municipales", ha indicado.

Mulet ha expuesto que estas medidas "no se exigen por capricho". "Buena parte de estos municipios con riesgo de desaparecer viven una situación dramática por falta de alternativas económicas, continuar ahora con medidas drásticas innecesarias que suponen la inactividad económica puede dar al traste con la poca actividad que se mantenía en pie, especialmente a las personas autónomas o emprendedoras, o la actividad relacionada con el sector primario, desconfinar estas zonas es intentar dar oxígeno para garantizar su supervivencia", ha indicado.

BARCELÓ: "EL VIRUS NO CONOCE DE TÉRMINOS MUNICIPALES"

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado, preguntada por estas declaraciones, que "el virus circula libremente, no conoce de términos municipales ni de comunidades autónomas, y por tanto, la desescalada también tiene que tener en cuenta que tenemos que seguir en la misma línea que hasta ahora, es decir, una cohesión territorial, una serie de criterios independientemente de que luego cada comunidad pueda desarrollarse y reunir esos criterios de una manera u otra".

"No podemos hacer desescalada en los municipios que tienen estas circunstancias o estas otras, esto no va a ir de esta manera porque no tendría ningún sentido que en un municipio se establecieran una serie de medidas de desescalado y en otros no, esto tiene que obedecer a un criterio y a una unidad de acción", ha señalado.