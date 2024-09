Compromís preguntará al Gobierno por la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante

Baldoví acusa a Mazón de "cobardía política" por no asistir al acto de apertura de curso en la UA



VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador de Compromís, Enric Morera, interpelará a la ministra de Universidades, Diana Morant, en el pleno del Senado del próximo martes 17 para conocer la posición del Gobierno en relación con la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA).

La pregunta se enmarca en la polémica generada tras la decisión del gobierno autonómico del PP de allanarse del proceso judicial que permitía avanzar en la tramitación de estos estudios en la UA, explica la coalición valencianista.

A su vez, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación, Gerard Fullana, han registrado una batería de iniciativas en el parlamento valenciano para exigir al Consell que explique su negativa a apoyar este grado.

En un comunicado, Morera defiende que la implantación de estudios de Medicina en la UA es una necesidad para la Comunitat Valenciana, tanto por el déficit de plazas en las universidades públicas como por la urgente demanda de profesionales sanitarios.

El senador también muestra preocupación por la falta de detalles sobre un "supuesto campus compartido" entre la UA y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, "anunciado a pocas semanas del inicio del curso y sin concreciones claras".

Según advierte, "el Partido Popular parece estar actuando para restringir la oferta pública de plazas universitarias en Medicina, favoreciendo así a los lobbies de universidades privadas que buscan implantarse en el área metropolitana de Alicante". Por eso exige tanto al Consell como al Gobierno "una respuesta clara ante una situación que podría perjudicar a los estudiantes y al sistema sanitario valenciano".

Por su parte, en declaraciones a los medios este jueves en la UA, en el marco del acto de apertura del curso universitario, Baldoví ha hecho hincapié en que "no se entiende la postura del presidente Carlos Mazón y de la Generalitat", además de acusar al jefe del Consell de "auténtica cobardía política" por "esconderse" y no "dar la cara" asistiendo a este acto para decir "por qué no quiere que la Universidad de Alicante no tenga estudios de Medicina".

"NO HAY NEUTRALIDAD"

Es más, ha denunciado que "es una vergüenza que Mazón y (José Antonio) Rovira --conseller de Universidades-- hablen de neutralidad". "No hay esa neutralidad. Lo que hay es una retirada de la Generalitat para propiciar que el tribunal vaya en contra de que así en la UA estén los estudios de Medicina", ha recalcado.

Baldoví ha sostenido que esta posición supone "plegarse a los intereses de las universidades privadas para que se establezcan aquí", en Alicante. "A veces, demasiado a menudo, Mazón acaba no siendo el presidente de todos los valencianos --ha reiterado--, acaba siendo el delegado del PP en Madrid en temas de financiaciación o el delegado de los intereses de las empresas privadas para ir en contra de la Universidad pública y en contra de los estudiantes de Medicina de Alicante, que merecen seguir haciendo su grado aquí".

Frente a esta posición de "auténtica parcialidad", el síndic ha garantizado el compromiso "absolutamente fuerte y claro" de Compromís a favor del grado de Medicina en la Universidad de Alicante.