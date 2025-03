Compromís presentará enmiendas a la totalidad a los presupuestos y la ley de acompañamiento

Baldoví: "no buscan mejorar la vida de los valencianos sino que Carlos Mazón continúe aforado y escape a la acción de la justicia"

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha anunciado este viernes que presentará enmiendas a la totalidad tanto a los Presupuestos de la Generalitat como a la Ley de Acompañamiento ya que, según ha denunciado el síndic de la coalición, Joan Baldoví, "no buscan mejorar la vida de los valencianos sino que Carlos Mazón pueda continuar como aforado y escape a la acción de la justicia" por su gestion de la dana.

"Son los presupuestos del Ventorro porque tienen como único objetivo tapar la negligencia de Mazón el 29 de octubre y los días posteriores, que causó 228 muertos", según ha criticado Baldoví en un comunicado.

Para el síndic de Compromís, "como ya veníamos vaticinando, Vox vuelve a demostrar que es el grupo más Mazonista de les Corts apoyando a un presidente que ellos mismos califican de incompetente. Piensan que mantenerlo en el cargo debilita al PP y les da votos. Nosotros pensamos que es miserable poner por delante los cálculos electorales a los intereses de los valencianos, más aún en una situación tan grave como la que estamos viviendo los valencianos y valencianas".

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Comisión de Hacienda, Carles Esteve, ha denunciado que lo planteado por el Consell "no son unos presupuestos para la recuperación de la dana, sino para que haya quien haga caja de los fondos para la reconstrucción, de ahí viene el interés de Vox para decidir sobre el destino de los fondos específicos para la dana".

Además, el diputado ha criticado que estas cuentas "consolidan una fiscalidad injusta, manteniendo el regalo a las grandes fortunas, que pagarán menos impuestos cuando más se necesita que todos arrimemos el hombro por los damnificados de la dana".

En este sentido, Esteve ha denunciado que "si hubiera un poco de decencia en el gobierno del PP, este dinero perdonado a los más ricos, que supondrían unos 300 millones de euros, se recuperaría para establecer un fondo especial dedicado en las personas afectadas por la catástrofe, pero ya vemos que su objetivo solo es beneficiar a quienes más tienen".

"CLAUDICAN AL NEGACIONISMO"

Esteve también ha criticado lo que considera una "carencia de compromiso" de los presupuestos "con políticas destinadas a que una situación como la sufrida en octubre del año pasado no se repita". "Son unos presupuestos que claudican al negacionismo y no son una herramienta para adaptarse a la emergencia climática. No han aprendido nada de esta catástrofe y apuestan por un modelo fallido que nos condena a repetir los mismos errores", ha mantenido.

Por todo esto, Compromís planteará enmiendas a la totalidad de los Presupuestos autonómicos y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como Ley de Acompañamiento, porque "hacen falta unas finanzas públicas que pongan en el centro las necesidades de la ciudadanía, la justicia fiscal y la adaptación a la crisis climática, no los Presupuestos del Ventorro, una herramienta para que Mazón se aferre al poder de la mano de los ultras de Vox, mientras la sombra de la corrupción se extiende sobre el Palau de la Generalitat".