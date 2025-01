Compromís y PSPV creen que Catalá busca "la foto" de la comisión de la dana sin pedir responsabilidades a Mazón

Compromís dice que los tribunales es "el único espacio" que les queda y PSPV exige una reparación moral de las instituciones valencianas

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís y PSPV, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, no esperan resultados de la comisión municipal de reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre, ante la falta de comparecientes políticos que ayuden a depurar responsabilidades. Además, acusan a la alcaldesa, Mª José Catalá, de buscar simplemente "una foto" con esta comisión para no pedir responsabilidades al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, previas y posteriores a la catástrofe.

Así lo han trasladado sus portavoces, Papi Robles y Borja Sanjuán, respectivamente, en declaraciones a los medios antes del inicio de las comparecencias, que han arrancado con el jefe de Bomberos de València, Enrique Chisbert, y seguirán durante este martes y los próximos 13 y 20 de enero.

Desde Compromís, Robles ha afirmado que la alcaldesa, la 'popular' Mª José Catalá, "ha decidido que aquí no se debe investigar nada" al "apostar por el mismo funcionamiento que tuvo la comisión por el accidente del metro" de 2006: "Esconderlo todo pero ir diciendo que van a mirar todo".

Y es que ha asegurado que en la comisión no se está "pidiendo responsabilidades al 'president' de la Generalitat, que es el principal responsable de las 224 víctimas (mortales) a día de hoy", cuando ha subrayado que Compromís pidió que comparecieran "tantas personas como fuera necesario" para saber "cuáles fueron las gestiones que no hicieron Mazón, Catalá, Juan Carlos Caballero (portavoz municipal del PP) o Jesús Carbonell (concejal de Seguridad)".

"Queremos conocer sus explicaciones para que los responsables públicos nunca más vuelvan a dejar que personas mueran en la calle mientras ellos están de comida", ha recalcado, para exigir que "nunca más vuelvan a dejar a las personas de La Torre, Castellar y Forn d'Alcedo totalmente desprotegidas mientras no entra ni un solo cuerpo de seguridad en la 'zona cero' hasta dos días más tarde".

Ante esta situación, Robles ha garantizado que Compromís continuará investigando "qué fue lo que no se hizo bien para que no vuelva a pasar". "Si hay que dirimir responsabilidades, lo haremos en los tribunales que es el único espacio en el que nos han dejado", ha remachado.

Respecto a si su grupo aboga por una comisión de reconstrucción o de investigación, ha incidido en que "lo primero es evaluar qué es lo que ha salido mal" para tratar de evitar que se repita, al tiempo que ha reiterado que el gobierno local (PP-Vox) "no quiere aclarar qué ha pasado". "Ellos hablan de recanalizar los cauces, pero no tienen garantía de que eso, ni tienen datos verídicos de que eso sea lo que pueda arreglar la situación", ha remarcado, y ha abogado por renaturalizar los cauces para evitar las riadas.

Por parte del PSPV, Sanjuán ha calificado de falsa y de "tapadera" la comisión y ha acusado al gobierno local de querer "tapar su responsabilidad por la mala gestión de la dana". También ha denunciado que esta comisión "viene a replicar el modus operandi del PP en la vergonzosa comisión de investigación sobre el accidente del metro", cuando "se dedicó a utilizar las instituciones para tratar de tapar sus responsabilidades políticas de una emergencia mal gestionada".

"El Partido Popular está intentando tapar una responsabilidad que es evidente --ha argumentado--. Cuando una persona se pregunta qué se hizo y qué no se hizo el día 29 y atiende a los protocolos que este Ayuntamiento tenía aprobados y también a los que tenía aprobados la Generalitat, se da cuenta de que a las personas de las pedanías de València no se les avisó de la catástrofe que se venía y que eso ha costado vidas".

NEGAR RESPUESTAS A LAS VÍCTIMAS

Sanjuán ha advertido así a Catalá que "su decisión de impedir que se investiguen los hechos está privando a los vecinos de los pueblos afectados, gente que se salvó por muy poco, pero que han perdido a sus familiares y todas sus pertenencias, de conocer quién no actuó correctamente": "Les está negando las respuestas que necesitan".

Según ha defendido, antes de hablar de reconstrucción, lo primero que debería afrontar el Ayuntamiento es "una reparación ética y moral de las instituciones valencianas". "Y aquellas personas que son responsables de no haber estado a la altura en el día de la emergencia, no son las que pueden pilotar la reconstrucción", ha recalcado, para señalar que "Catalá se ha negado a comparecer porque probablemente no está muy tranquila con las explicaciones que tiene que dar, y eso es exactamente lo que ocurre con Mazón".

Esto demuestra, a su juicio, que "para intentar esconder las posibles negligencias cometidas, lo que ha hecho es apartar a la oposición en un talante antidemocrático evidente, negando comparecencias e impidiendo las preguntas". "El PP lleva ya meses instalado en la mentira recurrente", ha criticado, para reprochar a Caballero que no haya querido comparecer en la comisión.

Por todo ello, el portavoz socialista ha afirmado que "el Partido Popular está intentado culpar a todo el mundo menos asumir lo que era evidente, que teníamos un presidente que estaba en una comida de la que no quiso levantarse para atender una emergencia y en la que se sentó cuando ya había municipios como el de Utiel que estaba anegado", así como "una alcaldesa que ni siquiera activo el plan de inundaciones".

"Esta respuesta no está a la altura ética de una institución democrática. Es volver a repetir otra vez lo que ocurrió aquí con las víctimas del metro, y Catalá se parece cada día más a Paco Camps", ha rematado.