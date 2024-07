Compromís y PSPV piden retirar los honores a Rita Barberá tras la condena por la 'caja B': "Es una vergüenza"

Reclaman a Catalá que "pida disculpas" y le recuerdan que se ha proclamado "heredera" del legado de la ex primera edil

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València exigen la retirada de honores a la exalcaldesa 'popular' ya fallecida Rita Barberá después de la sentencia de la Audiencia Provincial de València que acredita la 'caja B' del PP en las elecciones municipales de 2007 y 2011 y por la que ha sido condenado el entonces mano derecha de Barberá, el exvicealcalde Alfonso Grau.

Desde Compromís reclaman la convocatoria de un pleno extraordinario en septiembre en el que presentarán tres mociones para que el consistorio retire el título de alcaldesa honoraria a Rita Barberá, su nombre del Pont de les Flors; que la actual alcaldesa, Maria José Catalá, "pida disculpas" por la corrupción del PP y, por último, que se acuerde "recuperar hasta el último euro de todo el dinero robado", en torno a 600.000 euros, a las arcas públicas.

Al respecto, la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, acompañada del exalcalde de València Joan Ribó, han manifestado en una rueda de prensa, en su sede del 'cap i casal', que esta sentencia "demuestra" que el PP que gobernaba en València desviaba dinero público de todas las valencianas y los valencianos "para pagarse sus campañas electorales y enriquecerse".

Asimismo, Papi Robles se ha referido a frases literales de la sentencia, que ha considerado que ponen en evidencia que "la corrupción era sistémica en el gobierno de Rita Barberá, que el PP iba a las elecciones dopado y que existió un enriquecimiento personal y de su entorno". "En resumen, una mafia", ha apostillado.

En este sentido, ha acusado a la alcaldesa María José Catalá de proclamarse "heredera" de todo ello: "Podemos bautizar a la señora Catalá como la nueva capo de la mafia del PP".

Ha señalado que en el momento de dedicar el Pont de les Flors a Barberá, desde Compromís advirtieron que "lo prudente, lo correcto, lo ético, era esperar a que los tribunales esclarecieran las responsabilidades de los equipos de gobierno de Barberá". "Y ahora tenemos ya la conclusión, es una inmoralidad y una vergüenza", ha añadido.

FACTURA "ECONÓMICA" Y "REPUTACIONAL"

Por su parte, Joan Ribó ha destacado el papel "contundente" y "firme" de Compromís, tanto en la oposición como en el gobierno, en la lucha contra la corrupción, pues fue la coalición valencianista quien se personó desde un principio, con Ribó como portavoz, como acusación popular en el caso Taula. "Esta sentencia nos retrotrae a los tiempos más oscuros de la era del PP en València y confirma lo que siempre denunciamos desde Compromís", ha manifestado.

Además, ha criticado que la "factura" que dejó la corrupción del PP valenciano "no es sólo económica, también es reputacional para el propio partido y para la ciudad de València" y ha insistido en que a su gobierno progresista le "costó" ocho años "levantar de nuevo el buen nombre de la ciudad y colocarlo donde se merece".

Por último, el exalcalde ha advertido que "aunque se haya hecho justicia en los tribunales" ahora "hay que hacer justicia política, sin obviar que esto ha tenido consecuencias nefastas para València", por lo que ha indicado que para que no vuelva a suceder "hay que vigilar siempre al poder, se debe preguntar y fiscalizar y denunciar la opacidad y el silencio".

Por su parte, la secretaria general de los socialistas en València y eurodiputada socialista, Sandra Gómez, ha anunciado que el grupo municipal presentará una moción en el próximo pleno para que María José Catalá retire los honores que concedió a Rita Barberá.

"Los socialistas queremos saber qué va a hacer la señora Catalá tras esta sentencia porque ha basado su proyecto político en ser la heredera de Rita Barberá y siempre se ha mostrado bien orgullosa de ello. Queremos saber qué opina hoy la señora Catalá de que se haya acreditado que su referencia política, la referencia política que nos ha querido imponer a toda la ciudad nombrándola alcaldesa honoraria o poniéndole un puente a su nombre, ahora que sabemos que concurrió a las elecciones haciendo trampas electoralmente", ha afirmado.

Gómez ha recordado que el Partido Socialista ya pidió prudencia a Catalá antes de que le hiciera los reconocimientos oficiales porque estaba pendiente el juicio por la financiación irregular durante su etapa.

"Le advertimos y fuimos muy contundentes diciendo que la señora Barberá no merecía ser alcaldesa honoraria de esta ciudad y mucho menos que un puente de la ciudad llevara su nombre. Le pedimos prudencia, le exigimos que esperara porque había causas judiciales abiertas como ésta en donde, precisamente, se iba a juzgar y a revisar su legado y le dijimos que esperara. Pero no quiso esperar porque sabía que iba a ser condenada y que entonces no podría nombrarla alcaldesa honoraria", ha asegurado.

La responsable socialista ha incidido en que esta condena a los gobiernos presididos por Rita Barberá "es una cuestión que va más allá de la corrupción y es la financiación irregular de una campaña electoral, que es la peor de las corrupciones porque es la que intenta alterar el resultado electoral".

Asimismo, ha considerado que esta sentencia, en parte, se debe al trabajo de oposición que realizó el Partido Socialista. "Si hoy tenemos esta sentencia y se ha aclarado este caso de corrupción es gracias al trabajo que hizo el Partido Socialista en primer lugar con Ana Botella como concejala cuando nadie denunciaba la corrupción que se instauraba en nuestras instituciones", ha rememorado.

Un trabajo, ha apuntado, que continuó el antiguo portavoz Joan Calabuig e incluso ella misma encabezando la acusación en el caso Noos que también sentó en el banquillo a Alfonso Grau", ha finalizado.