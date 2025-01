La Comunitat es una de las autonomías con más denuncias por negligencias sanitarias en 2024, con un total de 992

El Defensor del Paciente informa de que 798 personas fallecieron el año pasado en España debido a negligencias

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías con más denuncias por negligencias sanitarias en 2024, con un total de 992, solo adelantada por Madrid, con 3.811 denuncias; Andalucía, con 2.509; y Cataluña, con 1.784, según recoge la Memoria 2024 que ha publicado la asociación El Defensor del Paciente este lunes.

A estas comunidades les siguen Castilla y León (812); Galicia (746); Castilla-La Mancha (705); País Vasco (462); Murcia (454); Aragón (380); Canarias (307); Extremadura (290); Asturias (237); Cantabria (223); Baleares (201); Navarra (99); La Rioja (62), y Ceuta y Melilla (15).

Respecto a la Comunitat, se han interpuesto en 2024 un total de 546 denuncias en la provincia de Valencia; 398 en la de Alicante y 48 en la de Castellón. Mientras que los hospitales más denunciados han sido el Hospital Universitari i Politècnic La Fe; el Hospital General Universitario de Alicante; el Hospital Universitario Doctor Peset; el Hospital Francesc de Borja; y el Hospital General Universitario de Valencia.

Así mismo, los servicios y especialidades más denunciados han sido, por orden, Cirugía general; Urgencias; Lista de espera; Traumatología; y Ginecología y obstetricia.

Con todo, la Comunitat Valenciana se sitúa en cuarto lugar del ranking con 992 casos, de los cuales 52 han sido con consecuencia de fallecimiento. Con respecto a 2023 los asuntos han ascendido en un total de 146, lo que supone una subida del 14,7%.

Aunque es un porcentaje notable, se sitúa distante del número de negligencias recibidas en la Comunitat Valenciana desde que El Defensor realiza su recuento anual. En ese sentido, si se hace una media de los casos recibidos en la última década, en esta región se suelen producir alrededor de 1.118 casos al año, por consiguiente, se estaría hablando de unos 126 casos menos que de lo de costumbre.

Por otro lado, las listas de espera continúan siendo un "quebradero de cabeza" en la Comunitat a pesar de que el volumen de los dígitos ha descendido, con 54.731 ciudadanos aguardando pasar por el quirófano mientras la demora se mantiene en los 79 días.

Las patologías en las que los tiempos hacen mella son en prótesis de rodilla, cataratas y cadera. Ahora bien, "se han dado casos de esperas inasumibles, de más de dos años, para una primera visita al traumatólogo en Castellón y Vinaròs".

Desde El Defensor han puesto de manifiesto que la causa de tanta demora se halla en el "problema endémico del déficit de médicos y profesionales de enfermería, que es otra inquietud por resolver", por lo que la Generalitat ofrecerá a partir del próximo año contratos --de uno a tres años-- a los MIR que finalicen su formación en la Comunidad Valenciana. Con estas contrataciones se pretende cubrir casi 900 plazas en hospitales y centros de salud de difícil cobertura como los de Torrevieja, Dénia, Requena, Elda o Vinarós. "Concluyendo, el diagnóstico de la sanidad valenciana demanda atención urgente", aseveran.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, El Defensor del Paciente recibió durante el año 2024 un total de 14.088 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias --2.017 más que en 2023--, de los cuales 798 han sido con resultado de muerte, lo que supone 196 fallecidos más que en 2023.

Los casos más habituales que se han producido por mala praxis son intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias. "Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica", subraya la Memoria.

Desglosando por especialidad y proceso, unos 108 bebés nacieron con alguna discapacidad, lo que supone 3 casos más respecto al año anterior, debido a partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial.

"Lo peor de este apartado es que, en gran parte de estos casos, los ginecólogos no informan a los padres durante el embarazo de las malformaciones del feto y luego muchos bebés fallecen a las pocas horas de nacer por ser incompatibles con la vida", lamenta la asociación.

Asimismo, se han recibido 351 casos de personas que se sometieron a una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética, con resultado insatisfactorio. La cifra es superior en comparación con el año pasado, con un total de 65 casos más.

Además, 25 personas fallecieron en casos en los que tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien en esos casos la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso.

Por su parte, 32 pacientes fallecieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió las medidas de asepsia necesarias. "Este es un número ínfimo al real, ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico", destaca El Defensor del Paciente.

La Memoria también refleja que hubo 134 casos de estado de discapacidad en pacientes después de una intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 33 casos más contabilizados comparándolo con 2023.

CASOS DE AFECTADAS POR DEPILACIÓN LÁSER

En 2024, hubo 70 casos de personas afectadas por depilación láser. El Defensor del Paciente considera que este es un dato para tener muy en cuenta, ya que es una técnica que durante los últimos años ha incrementado su práctica dentro de las cadenas de estética.

"Algunas de ellas, utilizan láseres que no son de buena calidad, además de que el personal que realiza estos tratamientos, en muchos casos no son médicos, y, por lo tanto, no están cualificados a tal efecto", advierte.

Asimismo, hubo 24 casos de contagiados por hepatitis C (VHC), el número es similar al del año anterior, con un caso menos. La mayoría vienen originados por trasfusiones de sangre en intervenciones

Por otro lado, 287 personas denunciaron haber sido dadas de alta sin estar en condiciones óptimas de poder ir a trabajar. "La falta de coordinación entre el sistema contractual y el sistema protector en la Seguridad Social está generando un grave desajuste en nuestro sistema, con terribles consecuencias para el trabajador", señalan.