La Comunitat puede superar el impacto de la dana en el PIB en menos de un año con ayudas "eficaces", según BBVA Research

Reparar los daños tardará "varios años": "Una reconstrucción masiva y rápida sería imposible, no encontraríamos ni insumos ni el empleo"

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PIB de la Comunitat Valenciana crecerá en 2025 cuatro décimas por encima del conjunto de España hasta alcanzar un aumento del 2,7%, apoyado en los trabajos de recuperación tras la dana del pasado octubre. Si las ayudas son "eficaces y rápidas", "prácticamente se podrá volver a recuperar el nivel de actividad previo, su PIB, al cabo de dos trimestres" o en menos de un año.

No obstante, la "recuperación de los destrozos de es distinta a la recuperación de la actividad económica" y el proceso de reparación de infraestructuras y capital público y privado será "gradual en el tiempo" y "va a llevar varios años".

Así lo ha explicado el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, durante la presentación del informe 'Situación Comunitat Valenciana. Primer semestre de 2025 de BBVA Research', en la que también ha participado el director Territorial Este de BBVA en España, José Manuel Mieres.

Se estima que el PIB de la Comunitat Valenciana retrocedió un -0,5% t/t en el cuarto trimestre de 2024 y el de la provincia de Valencia 1,6 puntos porcentuales. BBVA Research prevé que en 2025 y 2026 el crecimiento en la Comunitat Valenciana pueda situarse alrededor del 2,7% en ambos años, cuatro décimas superior al del conjunto de España. "Vamos a necesitar bastantes años creciendo por encima de España para recuperar todos los destrozos", ha apuntado Doménech.

El crecimiento del PIB de la Comunitat Valenciana estará condicionado a las ayudas. Doménech ha insistido en que "la Comunitat Valenciana lo que necesita es que las ayudas sean efectivas, finalistas, rápidas y de un grado de ejecución alto". Ha recordado que se han anunciado medidas por parte del Gobierno central y de la Generalitat que ascienden a unos 18.000 millones de euros, que es el equivalente al 1,1% del PIB de España y un 11,8% del PIB de la Comunitat Valenciana.

Si se logra un 100% de ejecución y si el multiplicador fiscal se sitúa en una cota alta, el dinamismo de la economía valenciana podría ser superior al previsto inicialmente. Si la ejecución es menos eficiente de lo previsto, y con gastos o inversiones cuyo multiplicador fiscal sea menor, la Comunitat Valenciana podría tardar más de un año en recuperar el nivel de actividad previsto anteriormente a la dana.

De hecho, algunos indicadores muestran que la actividad ya se está recuperando. El gasto presencial en Valencia ya cerró el diferencial con España. En diciembre, la afiliación en Valencia alcanzó los niveles previstos antes de la dana (1.176.453 afiliados). Las ventas de turismos han aumentado más que en el resto del país, ya que muchas personas han tenido que reponer sus vehículos.

Doménech ha insistido en que se debe distinguir la recuperación de la actividad y la recuperación los daños causados sobre el stock de capital público y privado. En la actividad, "el impacto es menor que lo previsto", pero eso no excluye que los daños son "muy cuantiosos".

"Nos consta claramente que hacer una reconstrucción masiva, generalizada y rápida sería prácticamente imposible, no encontraríamos ni los insumos ni el empleo aunque dispusiéramos de todo el capital para ello", ha lamentado, antes de incidir en la importancia de que, además de contar con ayudas, "no haya cuellos de botella en la economía" como la falta de mano de obra en sectores que van a traccionar la actividad. "En principio", no prevé que se vaya a dar esta situación.

DAÑOS QUE REPRESENTAN EL 32% DEL PIB

Aunque todavía no hay una evaluación de los daños causados por la dana sobre el stock de capital de Valencia, se estima que han sido afectadas unas 76.000 viviendas, 137.000 vehículos, 62.000 empresas y 14.000 comerciosn en 86 municipios, que representan un 32% del PIB y un 36% de la afiliación.

Con un impacto significativo en la actividad a nivel local pero limitado en la economía española, los datos de las tarjetas de BBVA apuntan a que, del 29 de octubre al 4 de noviembre, el gasto presencial en la provincia cayó un 14% interanual, con un diferencial negativo de más de 20 puntos porcentuales respecto al resto de España, especialmente en tarjetas extranjeras.

Según estimaciones de BBVA Research, los daños causados por la dana en el stock de capital fijo serían equivalentes al 1,1% del PIB español. El PIB de Valencia el cuarto trimestre podría haber retrocedido 1,6 puntos porcentuales, mientras que el de la Comunitat Valenciana, lo habría hecho en un -0,5%.

TRABAJADORES EN ERTE

Por otro lado, los trabajadores cubiertos por ERTE en la provincia de Valencia ascendieron a 10.626 a finales de diciembre, comparados con una media de 1.233 en los doce meses previos a la dana, una cifra que podría variar en los próximos meses.

El aumento en el número de ERTE supone solo un 0,8% de la afiliación a la Seguridad Social. Doménech ha destacado que los trabajadores en ERTE son "mucho menores de lo esperado" y que su cifra se ha estabilizado.

Sobre si hay temor a que las empresas puedan marcharse por la dana y el escenario económico global y posibles aranceles, el experto ha señalado que "no se observa ningún tipo de desinversión, más bien al contrario", porque el crecimiento diferencial de la Comunitat Valenciana es un atractivo para la inversión. La reconstrucción prolongada requerirá mano de obra y capital productivo de fuera de la Comunitat Valenciana.

Preguntado por si las familias están recurriendo a préstamos privados y endeudamiento, Doménech y Mieres han señalado que no se está observando este fenómeno, que la tasa de morosidad sigue disminuyendo, aunque sí hay un "leve repunte" en préstamos personales para la compra de vehículos.

MUESTRA LA DISPOSICIÓN A FINANCIAR LA RECUPERACIÓN

Asimismo, sobre la posibilidad de que BBVA ponga en marcha un plan de inversiones como el que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, solicitó este martes a Banco Sabadell, el director territorial ha subrayado que en BBVA "desde el primer día estamos volcados total y absolutamente con ayudar a las empresas y particulares, clientes y no clientes, de las zonas afectadas y no solo las afectadas".

Mieres ha destacado que en BBVA "siempre" están "del lado de la sociedad valenciana" y están siendo "muy proactivos en el ofrecimiento de todo tipo de soluciones que ayuden como moratorias o nuevos fondos amparados en las líneas ICO dana que se han lanzado". "Tenemos todo el apetito del mundo por ayudarles y por financiar sus necesidades de recuperación", ha remarcado.