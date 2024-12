La Comunitat Valenciana, en camino de ser la primera autonomía en reducir su huella de carbono e hídrica en festivales

Tuawa lanza la iniciativa 'Sin azul no hay verde' para eliminar el plástico en los eventos multitudinarios

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera campaña nacional de ocio y festivales sostenibles y responsables se ha presentado en la Sala Jagger de València con el objetivo de que "el compromiso social y la sostenibilidad sean parte de la idiosincrasia" del sector cultural, musical y del ocio. De este modo, la iniciativa, lanzada por Global Omnium de la mano de Tuawa, busca animar a la industria a "que la Comunitat Valenciana se convierta en la primera autonomía en reducir su huella de carbono y su huella hídrica en todos los festivales y eventos".

Así lo han expresado en la presentación, este viernes, el CEO de Global Omnium, Dionisio García; y el representante de Tuawa, Juan Monrabal, responsables de las entidades que han desarrollado esta campaña. El proyecto busca ayudar a los principales festivales musicales y salas de ocio nocturno a cumplir la normativa vigente en materia de residuos relacionados con el agua, en línea con la Ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular (Ley 7/2022).

"Si todos los festivales que se celebran en la Comunitat se sumaran, se ahorraría al planeta casi 12 millones de botellas de plástico al año, 3.365 toneladas de CO2 y 72.124 m3 de agua", ha precisado la entidad en un comunicado.

Una performance ha dado inicio a la presentación de la campaña, bajo el lema 'Sin Azul no hay Verde', que la artista Paula Folch ha pintado en un mural ubicado en el escenario de la sala. Al mismo tiempo, sonaban clásicos del jazz, con algunos temas de Thelonious Monk, interpretados por un trío de músicos formado por saxofón, teclado y batería.

Al acto han acudido el director general de Turismo, Ismael Martínez; el director general de Calidad y Educación Medioambiental, Jorge Blanco; el CEO de Global Omnium, Dionisio García; el representante de Tuawa, Juan Monrabal; el presidente de la Asociación Empresarial de Discotecas de València, Óscar Iglesias; el representante del Rototom Sunsplash Festival, Enrico Grossi; y el responsable del Rototom Sunsplash Festival, Claudio Giust.

El CEO de Global Omnium ha manifestado que emprender acciones sostenibles "no es un tema que tenga que venir solamente impuesto por la ley de residuos, sino que se ha de tener conciencia de que hay que ser sostenibles medioambientalmente y también económicamente".

Además, ha insistido en que "el plástico, cuando no sea esencial, no se utilice": "Hay veces que no queda más remedio, pero cuando no es necesario el problema es que acaba en el mar, en vertederos, acaba en todos los sitios".

Sobre la percepción de la recepción de estas iniciativas entre las entidades, el representante de Tuawa ha remarcado que "cada vez los empresarios están más concienciados con la reducción de la huella de carbono, especialmente en la restauración y el ocio". "En el ocio, en el caso de la Asociación Empresarial de Discotecas de València y el del Rototom, son las puntas del alza, es donde estamos viendo que hay movimiento y hay apuesta", ha manifestado.

FESTIVAL 'PLASTIC FREE'

En concreto, el Rototom ha sido uno de los primeros festivales en el mundo en certificar la huella de carbono a través de AENOR. Según ha detallado Grossi, en el 2019 se declaró 'plastic free' y ahorró 1.000.007 botellines de agua. "Para nosotros hay un compromiso social, y la sostenibilidad es parte de nuestra idiosincrasia. Tuvimos muy claro que, para alcanzar altos niveles de sostenibilidad, era fundamental la participación de todos los agentes, tanto de la parte organizativa como del público", ha destacado.

De este modo, Grossi ha indicado que introdujeron en el festival "un sinfín de acciones sostenibles" y observaron que "el agua era una de aquellas que igualmente era tan importante", por lo que gracias a la declaración de festival 'plastic free' instalaron casetas de agua y máquinas de distribución de agua microfiltrada. "La apuesta por la sostenibilidad y por el medio ambiente requiere un esfuerzo notable, tanto desde el punto de vista económico como participativo", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial de Discotecas de València ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que "desde hace tiempo" aplican una campaña de sostenibilidad basada en eliminar el plástico de un solo uso. "Ahora en Spook y en otras de nuestras salas hemos propuesto ya la fórmula del dispensador de agua con un vaso de solo uso, el cliente lo compra en la sala y lo puede utilizar para llenarlo siempre que quiera", ha expuesto.

"Por otro lado, y no menos importante, insistimos en la hidratación a la hora de salir, en el consumo responsable de productos alcohólicos. Intentamos, con esa doble acción, que si tenemos un usuario joven que es muy fiel a lo que hacemos, que nos sigue en cuestiones de tendencia, educar y que sea más sensato a la hora del consumo de productos plásticos y de la injerencia de alcohol", ha subrayado.

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA CERTIFICADA

El director general de Turismo ha ensalzado que la Comunitat Valenciana es "la primera comunidad autónoma de España, en este momento es la única, que tiene su estrategia de sostenibilidad turística certificada por AENOR".

En esta línea, ha señalado que ello es gracias a la acción de la administración y de las empresas privadas: "Es marca Valencia. Estamos exportando a Europa y al mundo un modelo de actitud sostenible desde la administración y de las empresas privadas".

Además, ha apuntado que "es un orgullo hablar de sostenibilidad en sectores que conciencian a la juventud". "Tenemos una generación muy buena que está totalmente concienciada con estos temas, ya no medioambiental sino social o económico, y tenemos que aprovecharla", ha sostenido.

Por otro lado, el director general de Calidad y Educación Medioambiental ha sostenido que "siempre es mejor aplicar la normativa voluntariamente". "Para una empresa, anticiparse y, al final, hacer las cosas bien, va a ser siempre económicamente mejor, porque luego todas las leyes tienen su apartado sancionador", ha aclarado.

"FACILITAR Y DIVULGAR"

En este sentido, el CEO de Global Omnium ha pedido a la administración que a los pioneros "se les facilite un poco el camino" y "se reconozca ese impulso". "Hay que cumplir la ley, pero además hay que estar convencidos de que hay que cumplirla. Por lo tanto, es bueno divulgarla, porque es un beneficio para todos", ha subrayado.

Por último, Blanco ha incidido en que "no hay que bajar la guardia": "Hay que insistir y sobre todo hacer mucha educación ambiental, que es una pata muy importante para crear una tendencia ascendente de recuperación material".