La Comunitat Valenciana tendrá un domingo sin avisos meteorológicos y con temperaturas en ligero descenso o sin cambios

Archivo - Imagen de una playa valenciana. - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana afronta este domingo, 27 de septiembre, una jornada sin avisos meteorológicos en la que no se esperan fenómenos significativos y durante la que las temperaturas irán en ligero descenso o se mantendrán sin cambios, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la ciudad de Alicante se esperan mínimas de 21 grados y máximas de 29; en la capital valenciana, mínimas de 20 grados y máximas de 28, mientras que en Castelló de la Plana las mínimas se situarán en los 19 grados y las máximas en 28.

Asimismo, la Aemet señala que habrá intervalos de nubes altas en general, con nubosidad baja en el litoral a primera y última hora de este día, cuando no se descartan precipitaciones débiles y dispersas que serán más probables en el litoral central.

Por lo que respecta al viento la predicción para esta jornada detalla que será flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a este y sureste, y moderado en el litoral de Alicante.