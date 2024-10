Una concentración exige al Ayuntamiento de València que "retome" el plan integral de las Casitas Rosas

Vecinos de la Malva-rosa reclaman "acabar con la lacra de las drogas" y "facilitar alternativas sociohabitables y sanitarias"

La Associació de Veïns i veïnes, amics i amigues de la Malva ha organizado este lunes una concentración para reclamar al Ayuntamiento de València que "retome la mesa de diálogo" y la "hoja de ruta" para lanzar un plan integral para las Casitas Rosas para "acabar con la lacra de las drogas" y "facilitar alternativas sociohabitables y sanitarias".

La entidad pide que el plan integral tome como "base" las conclusiones obtenidas en un taller participativo para idear un "proyecto de transformación" plateado por el vecindario y entidades de la Malva, así como un programa de intervención social consensuado con la Asociación Vecinal Malvarrosa.

Asimismo, exige la redacción de un Plan Especial para la Malva-rosa, para "dotar al barrio de plazas para la convivencia, de vivienda accesible, de infraestructuras sociosanitarias, y culturales que respondan a las necesidades de su vecindario", y establecer un calendario para la construcción del Centro Cívico con Biblioteca.

El secretario de la entidad, Agustín Abarca, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que esta concentración se ha convocado "coincidiendo con el 33º aniversario de las cargas policiales que se produjeron" durante una concentración vecinal pacífica "contra el tráfico de drogas y por una Malva-rosa digna". "Nosotros en el 2024 no perdemos la memoria: somos los herederos de aquella revuelta vecinal. Queremos visualizar que la Malva está harta y no tiene respuestas por parte del Qyuntamiento a sus necesidades. El mercado de la droga sigue existiendo y no tenemos un plan para en las Casitas Rosas", han apuntado desde la asociación.

En este sentido, Abarca ha sostenido que el objetivo es "relanzar las reivindicaciones pendientes, que no son otras que, sobre todo, buscar soluciones para el tráfico de drogas que sigue todavía azotando al barrio".

"En concreto, pedimos a las instituciones que retomen la mesa de diálogo para tratar de relanzar las reuniones interconcejalías", ha agregado, al tiempo que ha detallado que el primer encuentro con el equipo de gobierno municipal actual --formado por PP y Vox-- tuvo lugar en enero del 2024. "Nos dimos una hoja de ruta en común que tenía que haber sido validada con otra reunión después de Fallas y que todavía no se ha convocado a fecha de hoy", ha lamentado.

"UN BARRIO OLVIDADO"

En esta reunión, ha continuado, la asociación pidió al consistorio que "lanzase un plan integral para las Casitas Rosas para acabar con la lacra de las drogas y facilitar alternativas sociohabitables y sanitarias a las personas de buena convivencia que hay en los bloques, y un plan especial para la Malva-rosa, para dotarla de servicios en condiciones de bienestar para un barrio que está olvidado durante las últimas cuatro décadas".

Además, entre sus reivindicaciones, incluyeron la puesta en marcha de un centro cívico con biblioteca. "Este es el único barrio de la ciudad que todavía no dispone de una biblioteca pública, es el único que está excluido de esta situación", ha denunciado Abarca.

"Básicamente, queremos que los servicios públicos tengan presencia y tener unos mínimos de bienestar, sobre todo en lo social", ha insistido, a la vez que ha criticado que el "trabajo en común fijado" con el Ayuntamiento ha quedado "interrumpido" porque han pasado meses "sin que se hayan vuelto a reunir".

Finalmente, ha subrayado que la Malva-rosa es "un barrio olvidado". "El Síndic de Greuges, en su informe de 2021, ya dijo que el barrio es un barrio vulnerable y necesitado de actuaciones institucionales de las tres administraciones y que requiere coraje público para dotar de unos servicios mínimos", ha concluido.