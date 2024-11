Una concentración en València exige la dimisión de Mazón y demanda "justicia" un mes después de la dana

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada por más de un centenar de entidades, ha exigido en València la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha demandado "justicia" tras la riada del pasado 29 de octubre, que ha dejado un balance provisional de 222 víctimas mortales y cuatro desaparecidos.

La concentración ha comenzado pasadas las 19.30 horas en la Plaza de la Virgen de València y, a las 20.11 horas --cuando sonó la alarma del sistema de alerta a móviles ES-Alert hace un mes, el día que la dana asoló la provincia de Valencia-- los participantes han realizado una acción en la que han reproducido un sonido de alerta a través de los móviles de los asistentes y que también ha podido escucharse a través de varios altavoces en la plaza.

En la concentración se han podido escuchar consignas como 'Mentres ell dinava, la gent s'ofegava' --'Mientras él comía, la gente se ahogaba'--, 'Mazón dimissió' --'Mazón dimisión'--, 'El president a Picassent' y 'No volem un ninot de president' --'No queremos un ninot de president'--.

Los ciudadanos congregados en la Plaza de la Virgen también han gritado cánticos como 'No son muertes, son asesinatos', 'No volem militars en el Consell' --'No queremos militares en el Consell-- y 'Justicia, justicia', entre otros.

Los participantes en la concentración portaban carteles con el lema 'Mazón dimissió' y la cabeza del 'president' boca abajo, así como estandartes con el nombre de cada pueblo en el que se han hallado víctimas mortales y el número de cuerpos encontrados.

En su intervención ante los medios de comunicación, Cardona i Prats, coportavoz de las entidades convocantes, ha recriminado la "actuación policial" durante la concentración y ha censurado que los agentes policiales han "rodeado" la Plaza de la Virgen y el Palau de la Generalitat.

Durante la concentración, dos personas llegadas de municipios afectados han recitado todos los municipios en los que se han hallado víctimas mortales y el número de personas fallecidas en cada localidad. Acto seguido, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

Hasta el momento, la dana ha dejado 222 víctimas mortales en la provincia de Valencia y se han encontrado 45 cuerpos en Paiporta; 25 en Catarroja; 17 en València; 15 en Alfafar; 12 en Massanassa; otros 11 en Sedaví y 11 más en Torrent; 10 en Benetússer y otros 10 en Picanya; ocho en Chiva; siete en Quart de Poblet y otros siete en Riba-roja y la misma cifra en Cheste; seis en Aldaia y la misma cifra en Utiel; cuatro en Godelleta; tres en los municipios de Albal, Algemesí y Pedralba; dos en Guadassuar y L'Alcúdia; y uno en los municipios de Alaquàs, Alzira, Buñol, Loriguilla, Silla, Sot de Chera y Sueca, así como otro entre Vilamarxant y Benaguasil, según el Centro de Integración de Datos (CID).

Además de en València, la concentración para exigir la dimisión de Mazón se ha replicado este viernes en decenas de poblaciones valencianas, algunas de ellas afectadas por las inundaciones, pero también en otras como Alicante o Castelló.