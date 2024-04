La Confederación de Taxistas convoca una nueva protesta el 24 de abril en València contra el "intrusismo" de las VTC

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana (CTACV) ha convocado una nueva concentración el próximo 24 de abril a las 11.00 horas frente al complejo 9 de Octubre de València y diversos paros del servicio por toda la Comunitat Valenciana para protestar por la "falta de inspección" y la situación de "competencia desleal e intrusismo" por la que, ha denunciado, las VTC trabajan "sin autorización en todo el territorio".

Asimismo, la entidad ha anunciado que llevarán a cabo paros del servicio intermitentes y actos de protesta semanales en el Palau de la Generalitat "durante todo el verano". "La Confederación serguirá subiendo la intensidad de las protestas, con paros parciales en aeropuertos y estaciones de toda la Comunitat Valenciana si no hay un plan eficaz que acabe con el intrusismo en nuestras calles de una vez por todas", ha indicado a través de un comunicado.

La CTACV ha destacado que ha interpuesto una demanda por "competencia desleal" y ha asegurado que no descarta interponer querellas penales por "dejación de funciones" a los responsables de la Administración. "El sector del taxi lleva años sufriendo una situación de competencia desleal e intrusismo de forma descarada y generalizada", ha censurado, al tiempo que ha reprochado que la Conselleria "no pone los medios para acabar con esta situación" y "las Mesas de Intrusismo creadas no funcionan".

"Es una verdadera vergüenza lo que se está permitiendo, que afecta a más de 7.000 familias que viven del taxi en la Comunitat y que sospechosamente beneficia a cuatro multinacionales que ni siquiera tributan en España. ¿Cuánto se tardará en demostrar que lo que está pasando con las VTC es otro caso Koldo, Gürtel o Erial?", ha criticado.

Desde la Confederación han insistido en que las VTC "hacen servicio urbanos sin autorización" y "se saltan todas las normas de transporte". "Hay cientos de VTC de otras comunidades trabajando en nuestras calles y no pueden hacerlo", han aseverado, y han agregado que "la mayoría de ciudades y municipios de la Comunitat Valenciana no tienen un servicio de inspección formado, y los que sí lo tienen, no tienen personal suficiente".

"Estamos en el siglo XXI, en una sociedad europea moderna, el taxista va a seguir mejorando su servicio, de forma profesional, con mejores vehículos y medios tecnológicos, pero debe hacerlo dignamente y sin competencia desleal", ha concluido la CTACV.