El Consell afirma que no hay cuentas del Consorcio Vuelta al Mundo a Vela porque no tiene actividad económico-financiera

La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) ha indicado, en relación al informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017 Vuelta al Mundo a Vela, que la entidad "no tiene actividad económico financiera y por este motivo no se habían formulado cuentas".

No obstante, desde el gobierno valenciano han indicado en un comunicado que, ante la recomendación de la Sindicatura de que el Consorcio, pese a no tener actividad económica, formulara cuentas, el ente aprobó el pasado 3 de octubre unas cuentas anuales a cero en todas las partidas, tanto de gastos como de ingresos. Igualmente, en el balance ni había ni activos ni pasivos.

Desde la SPTCV han insistido en que el Consorcio "no tiene ni fondo social, ni ejerce gestión alguna, al tratarse de un órgano meramente certificador de las aportaciones realizadas por terceros con destino a la Vuelta al Mundo a Vela para poder aplicarse los beneficios fiscales establecidos por el Ministerio de Hacienda y la legislación vigente".

Así, han manifestado que "ninguno de los representantes en este órgano (Generalitat, a través de SPTCV; Ministerio de Hacienda; Consejo Superior de Deportes; Puerto de Alicante; Ayuntamiento de Alicante; y Fundación Volvo) percibe retribución alguna por las reuniones que celebra la entidad".

Anualmente, se remite a Sector Público de la Generalitat la memoria del Consorcio en la que se indica que "no procede la inclusión de esta entidad en los Presupuestos de la Generalitat al no disponer de gastos ni de ingresos". SPTCV "en ningún caso ha financiado al Consorcio puesto que no precisa financiación al ser, como se ha señalado, ente certificador".

Proyectos Temáticos ha subrayado que "toda la gestión económico financiera de la Generalitat vinculada a este evento se realiza por la SPTCV, empresa pública de la Generalitat que pasa todos los controles de la Intervención y de la Sindicatura".