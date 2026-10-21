La Generalitat ampliará a otros nueve municipios las ayudas a los afectados por la dana Adam

Daños materiales en viviendas a causa de la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat aprobará, a través de la Conselleria de Emergencias e Interior, una resolución para incorporar a l'Alqueria de la Comtessa, Almiserat, Ròtova, Ador, Rafelcofer, Beniarjó, Benirredrà, Guardamar de la Safor y Tavernes de la Valldigna, en la provincia de Valencia, a las ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por las lluvias e inundaciones de los días 18 y 19 de octubre por la dana Adam.

La ampliación permitirá que los ayuntamientos de estas poblaciones puedan acceder a una aportación inicial de 200.000 euros por municipio para afrontar gastos "extraordinarios de limpieza, reparación de infraestructuras y recuperación de los servicios públicos", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, los vecinos afectados podrán solicitar ayudas de hasta 6.000 euros por daños en enseres de la vivienda habitual, hasta 3.000 euros en viviendas no habituales y hasta 800 euros mensuales durante un máximo de doce meses para alquiler por realojo cuando su vivienda habitual haya quedado inhabitable, conforme a los requisitos establecidos.

Con esta incorporación, la Generalitat extiende la cobertura de las ayudas para atender las necesidades de los municipios afectados y facilitar la recuperación de la normalidad. En esta primera ampliación, los nueve municipios citados se suman a los 27 ya declarados por el Consell como afectados por la dana e incluidos en los decretos publicados, de los que 15 pertenecen a la comarca de la Safor y 12 a la Marina Alta.

En concreto, se trata de los municipios de Alfauir, Barx, Bellreguard, Beniflá, Daimús, la Font d'en Carròs, Gandia, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, el Real de Gandia y Villalonga, en la Safor, y l'Atzúbia, Beniarbeig, Dénia, Xàbia, Ondara, Orba, Pego, els Poblets, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar y el Verger en la Marina Alta.