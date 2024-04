El Consell aprueba los nuevos criterios lingüísticos para el valenciano de la administración de la Generalitat

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha aprobado el acuerdo por el que se establecen los nuevos criterios lingüísticos para las comunicaciones en valenciano de la Generalitat, que afectarán a la propia administración autonómica, el sector público instrumental y también se usarán en actividades que cuenten con la colaboración o financiación de la Generalitat mediante subvención, contrato, convenio, patrocinio u otras figuras jurídicas, cuando así se establezca en las normas reglamentarias, bases o cláusulas.

Estos nuevos criterios han sido elaborados por la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística, dependiente de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, y serán aplicables por la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental desde el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Los criterios lingüísticos dan soporte a las comunicaciones orales y escritas en valenciano por parte del personal empleado público, dan entrada a las formas valencianas más generales y homogeneizan los textos redactados en la Administración de la Generalitat, "siempre buscando una comunicación clara y comprensible para la ciudadanía".

Así, se considera que "la lengua que utiliza el personal empleado público es la cara más visible de la Administración y, por eso, es relevante que esta oriente a elegir en cada caso las formas más adecuadas para conseguir una comunicación eficaz y que haga que la ciudadanía se sienta cómoda usando la lengua propia de la Comunitat Valenciana". Además, "se pretende asesorar a cualquier persona interesada en el uso del valenciano, tanto oral como escrito, en sus comunicaciones en dicha lengua".

Según ha indicado el ejecutivo en un comunicado, el Consell del Botànic, en su primera legislatura produjo un cambio en el uso del valenciano "buscando la confluencia del valenciano con los estándares de otros territorios y comunidades autónomas".

A modo de ejemplo, en sus criterios se cambiaron palabras como 'servici', 'juí', que son las primeras formas en el Diccionari Normatiu Valencià, por 'servei' i 'judici' "más frecuentes en otros territorios". Asimismo, determinadas palabras con acentuación valenciana 'terratrémol', se cambiaron por acentuación catalana 'terratrèmol'. Igualmente, se marcaba la preferencia por la forma 'aquí' con rechazo de la forma 'ahí' aceptada por la AVL.

Preguntada sobre la necesidad de la aprobación de estos criterios durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la consellera portavoz Ruth Merino, ha señalado que se trata de "acercar esos criterios al valenciano de la calle".

Al respecto de por qué estos criterios afectan al valenciano y no al castellano, Merino ha señalado que no se ha percibido un "desafecto" de la ciudadanía con este idioma, algo que ha considerado que se debe a que, en los criterios anteriores, "se pasaba a utilizar palabras que quizá se habían catalanizado y se había abandonado su origen en la Comunitat Valenciana". Así, "esa discrepancia no se ha encontrado" en castellano.

El Consell ha señalado que los criterios lingüísticos se adaptan a la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que emitió un informe el 22 de diciembre de 2023. Asimismo, se ha realizado un trámite de participación abierto a las universidades y entidades locales que cuentan con oficinas de promoción lingüística, como diputaciones, entre otros.

Ejemplos

Los criterios --que se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en los próximos días-- pretenden "acercar el valenciano de la ciudadanía a la administración, al tiempo que se apuesta por un lenguaje apropiado para las comunicaciones formales".

Entre otros aspectos, se insta a utilizar términos de utilización más frecuente y común, como las formas 'acostar' frente a 'apropar', 'arreplegar' antes que 'recollir', 'carrera' antes que 'cursa', 'eixir' antes que 'sortir', 'ferramenta' antes que 'eina', 'faena' antes que 'feina', 'gasto' antes que 'despesa' o 'pròxim' antes que 'proper'.

Además, se recomienda el uso de los demostrativos simples 'este/a/os/es' en lugar de 'aquest/a/os/es' y de los verbos incoativos con la forma '-ix' y no '-eix'.

Además, los nuevos criterios recomiendan usar la locución adverbial 'a on' para indicar el lugar donde se está o donde se dirige. Para referirse al día en el que nos encontramos se debe usar preferentemente la variante 'hui'.

Por otra parte, entre otros ejemplos, se permite el uso del artículo neutro 'lo' en escritos poco formales y comunicaciones orales, y la preposición 'per a' se usa con complementos que indican finalidad o destino, como recomiendan las gramáticas de la AVL.

Este acuerdo deroga la resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se aprobaban los criterios lingüísticos de aplicación en la Administración de la Generalitat y en sus entes instrumentales.

Estos nuevos criterios lingüísticos además de ser aplicables en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, también se usarán en las actividades que cuentan con la colaboración o financiación de la Generalitat mediante subvención, contrato, convenio, patrocinio u otras figuras jurídicas, cuando así se establezca en las normas reglamentarias, bases o cláusulas.