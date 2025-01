El Consell insiste en el FLA extraordinario: "Lo vamos a seguir reclamando por tierra, mar y aire hasta que nos llegue"

Camarero admite que la contratación de emergencia "desde luego" tensiona la caja de la Generalitat: "No tenemos ayudas del Gobierno"

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha insistido en reclamar al Gobierno el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para que la Generalitat Valenciana pueda afrontar los gastos derivados de la dana del pasado 29 de octubre. "Vamos a seguir reclamándolo por tierra, mar y aire hasta que nos llegue, porque los valencianos no nos podemos permitir que esta liquidez no llegue", ha expresado.

Camarero, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, en la que ha comparecido junto al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha garantizado que el Gobierno valenciano no se va a "cansar" de pedir el FLA. "Si era necesario antes de la dana para pagar la sanidad, los colegios, la dependencia y los servicios sociales de los valencianos, es imprescindible" ahora porque "tenemos que hacer frente a todos estos gastos más a los extraordinarios de la dana", ha manifestado.

En este punto, ha denunciado que el Gobierno de España, de manera "injustificada", no haya aprobado este fondo, "que son más de 3.000 millones de liquidez desde hace 12 años". "Los valencianos no nos podemos permitir que esta liquidez no llegue, y menos en la situación de extraordinaria emergencia en la que vivimos", ha señalado.

CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA

Por otro lado, preguntada por los contratos de emergencia, Camarero y Martínez Mus han indicado que en estos momentos todavía quedan "unos cuantos más" por dar cuenta por parte del Consell, por valor de "alrededor de 30 o 40 millones", aunque han precisado que la mayoría de ellos "están en trabajo ya".

Sobre si toda esta contratación de emergencia está tensionando la caja de la Generalitat, la vicepresidenta primera ha admitido que "desde luego" que sí, porque la Generalitat "no tiene ayudas del Gobierno". "Nos ha dicho ahí os endeudéis, os permito endeudaros, pero de ayuda directa, ninguna", ha censurado.

Pese a ello, ha prometido que el Consell "no va a racanear" si "hay que pagar carreteras o la reconstrucción de las zonas dañadas por la dana". "No podemos dejar a los vecinos tirados como hace el Gobierno de España, vamos a estar ahí a su lado y haciendo los contratos de emergencia que sean necesarios e imprescindibles para devolver la máxima de las normalidad a estos vecinos", ha garantizado.

SIN NOVEDADES CON LOS PRESUPUESTOS

Mientras, interpelada por los presupuestos de la Generalitat de 2025, Susana Camarero ha subrayado que el mes de enero "no ha terminado", por lo que tanto desde las distintas consellerias como desde los grupos parlamentarios de Les Corts están "trabajando en ello" para tener "el nuevo presupuesto". "Cuando tengamos alguna información sobre los que se van a presentar se la proporcionaremos", ha zanjado.