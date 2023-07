El Consell nombra a 26 nuevos altos cargos: tres diputados de Corts y el rival de Mazón en las primarias, entre ellos

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha nombrado a 26 nuevos altos cargos, principalmente secretarios autonómicos y directores generales, entre que destacan tres diputados del PP en Les Corts, Francisco Javier Sendra, Felipe Carrasco y Rosario Escrig, y el rival de Mazón en las primarias en las que se alzó como presidente del PPCV, José Vicente Anaya.

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha anunciado la lista de nuevos altos cargos, todos ellos nombrados en consellerias que dirige el PP. Preguntada por la falta de nombramientos en departamentos que dirige Vox, ha indicado que se están buscando "a los mejores".

Interpelada entonces por si ha habido rechazo a alguna propuesta por no considerarse la "mejor" opción, Merino ha indicado que "no existe ni un atisbo de que se esté vetando a ninguna persona que cumpla los requisitos". "No es en ningún caso ningún enfrentamiento o disputa interna", ha indicado.

De hecho, ha indicado que están haciendo "propuestas entre todos" y que existe un "diálogo continuo entre todos los consellers, sin normas". "Simplemente queremos tener a los mejores.

Merino ha anunciado a Álvaro Martínez Ávila, como Abogado General de la Generalitat; a Francisco Javier Sendra Mengual como secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, a Felipe Javier Carrasco Torres, como secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo y a Elena Lumbreras Peláez, como subsecretaria de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Igualmente, José Salvador Tárrega Cervera será el director general de

Transparencia y Participación; María Teresa Gómez Noguera, la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia; María Jesús García Frigols, será la directora general de Organización y Coordinació Institucional y Pilar Montes Torregrosa, la directora general de la Secretaría del Gabinete del 'president'.

Por otra parte, Carlos Lirio Ceruelo será director general de Coordinación de la Vicepresidencia Segunda; Davinia Bono Pozuelo será directora general d 'Igualtat; Stéphane Soriano Gómez, director general de Diversidad; Felipe Guillermo del Baño Fernández, será el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer y José Vicente Anaya Roig, será director general de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

Además, Eva Suárez Vicent será directora general de Atención Primaria; María Jesús Arilla Morell, de Atención Hospitalaria; Ruth Usó Talamantes, de Salud Pública; Elena Gras Colomer, de Farmacia y Juan Manuel Beltrán Garrido, de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación.

Por su parte, María Amparo Pinazo Gamir ejercerá de directora general de Personal; Pedro Manuel López Redondo, como director general de Gestión Económica e Infraestructures; Sonia Amelia Sancho Vicente, de Personal Docente; Jorge Cabo Martínez, de Centros Docentes; María del Rosario Escrig Linares, de Innovación y Inclusión Educativa; Miguel Ángel Ivorra Devesa, de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental y Raúl Mérida Gordillo, de Medio Natural y Animal.

BELLVER

El pleno también ha aprobado el ya conocido nombramiento de Jorge Bellver como director general de Relaciones con Les Corts. Preguntada por su situación en relación con el caso Azud, Merino ha indicado que están "nombrando a las personas que consideran más adecuadas para estos puestos".