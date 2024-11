El Consell reprocha al Gobierno que su ayuda es "insuficiente" y le insta a "no escatimar ni un esfuerzo ni un euro"

Camarero insiste en que Ribera "manipuló la información" y la acusa de estar en Bruselas "haciendo pasillos en lugar de preocuparse" por la DANA

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reprochado que las ayudas aprobadas por el Gobierno central --10.600 millones de euros-- destinadas a paliar los efectos de la DANA en la Comunitat Valenciana son "insuficientes" y "no" pueden recibirse "a cuentagotas", al tiempo que ha instado al Ejecutivo a "no escatimar ni un esfuerzo ni un euro para los afectados".

"Necesitamos que el Gobierno de España entienda la dimensión y la magnitud de la tragedia y dé una respuesta acorde a los valencianos y valencianas que necesitan que todas las administraciones estemos ayudando", ha sostenido.

Camarero ha destacado que el Consell "ha puesto encima de la mesa" 200 millones de euros "iniciales" y ha requerido al Gobierno de España un total de 30.000 millones para la recuperación de las zonas arrasadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre. No obstante, ha criticado que, ante esta petición, "de momento" el Ejecutivo "ha respondido" que "tiene 10.000 --millones--", y ha lamentado que, de ellos, "la mitad" son créditos ICO que la Generalitat "tendrá que devolver".

"Eso es insuficiente porque necesitamos un Gobierno de España que esté con la Comunitat Valenciana, que esté con la provincia de Valencia, que esté con los municipios afectados. Necesitamos un Gobierno de España que responda a Valencia, que responda a los afectados, que responda a los municipios, que responda a las personas", ha insistido la vicepresidenta este domingo en rueda de prensa para informar de las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por la DANA.

En esta línea, ha remarcado que la Generalitat "necesita en este momento" que el Ejecutivo les "ayude": "Nosotros conocemos lo que está pasando, conocemos la dimensión de la tragedia porque la hemos evaluado, estamos a pie de calle, con los alcaldes. Y, por eso, estamos preocupados y ocupados desde el primer día en dimensionar la tragedia y en trasladarla esta tragedia". Y ha alertado de que el Consell "no puede esperar ni un día más" para recibir la ayuda estatal.

RIBERA "MANIPULÓ LA INFORMACIÓN"

Preguntada por las declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que este sábado apuntó que "no había cobertura" en el Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en L'Eliana, Camarero ha señalado que hubo "una caída del sistema provocada por la propia DANA" que "se recuperó a las horas". "Pero a mí no me preocupa sólo si había cobertura, sino cuándo se recibieron esos mensajes", ha agregado, en referencia al SMS enviado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al jefe del Consell.

"La señora Ribera el otro día manipuló la información en un medio de comunicación. Dijo que había estado intentando localizar al 'president'. Y creo que tenemos que recordar que la señora Ribera es la responsable de Aemet y la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y estaba en Bruselas haciendo pasillos en lugar de preocuparse de qué estaba pasando en Valencia", ha afeado, respecto a las declaraciones este viernes de Ribera, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que aseguró que consiguió hablar con el 'president' tras llamarle "cuatro veces".

Camarero ha reiterado las palabras de Mazón, que criticó que Ribera "no se interesó por la situación" de la DANA "hasta las 20.00 horas" del martes 29, y ha afirmado que la vicepresidenta del Ejecutivo "no le manda el mensaje al 'president' hasta las 20.20 horas". "La cronología es la siguiente: el secretario de Estado se comunica con la consellera a las 20 horas. La ministra intenta localizar al presidente a las 20.17, a través de una llamada que resulta perdida, porque no conoce el número, y a las 20.20 le manda un mensaje", ha expuesto.

Al respecto, ha apostillado que, tanto la llamada como los mensajes, tuvieron lugar "después de que se produjera la alerta y la alarma y después de que todo ya hubiese pasado". "No es un problema de si hay cobertura o no, es un problema de cuándo reacciona la señora Ribera", ha añadido la consellera.

"TODOS SABEMOS LO QUE PASÓ"

Susana Camarero ha aseverado que "responde" a las declaraciones de Ribera, porque la ministra "ha hecho manifestaciones". "Si no las hubiese hecho, yo no le hubiese contestado", ha asegurado, para censurar que la ministra "el otro día se preocupó de sembrar la duda de en qué momento estaba llamando al 'president'".

"La cronología de los hechos, tienen ustedes perfectamente cada segundo, cada minuto de lo que ha pasado en esos días. Por lo tanto, no voy a entrar otra vez a volver al relato, un relato que volverá a trasladar el 'president' en su comparecencia del jueves. Creo que todos sabemos lo que pasó. Creo que todos conocemos cuáles son los horarios de ese día", ha hecho hincapié.

Finalmente, ha expresado que a ella le "preocupan ahora" las personas que "siguen sufriendo en sus viviendas, siguen sufriendo en sus comercios, siguen sufriendo en todo lo que les rodea en su vida". "Y a eso nos estamos dedicando, a dar respuesta real a tantas y tantas personas que nos necesitan en este momento", ha defendido Camarero, y ha señalado que "ya se darán las respuestas".