El Consell trata de "perfilar los flecos" de los presupuestos de 2025 e insiste en que negociará con todos los partidos

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell trata de "encajar y perfilar todos los flecos" de los presupuestos de la Generalitat para 2025 en la recta final de su elaboración e insiste en su voluntad de dialogar y negociarlos con todos los partidos: "Estarán a su disposición para que contribuyan y aporten y que sean todavía mejores para los valencianos".

De esta manera lo ha expresado la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, donde ha indicado que las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio "van avanzando según lo previsto" y "sin inconvenientes", por lo que ha confirmado que las cuentas se presentarán "dentro de plazo".

"Al final, hay que encajar los presupuestos de todas las consellerias en un presupuesto global, no solamente son las solicitudes de gasto, también es la parte de los ingresos y todo el resto de cosas que son transversales, y eso es a lo que nos dedicamos un poco la última semana", ha reflexionado.

Preguntada por las negociaciones con Vox --que la pasada semana manifestó que esperaban negociar con el PP "algunas cuestiones por separado" antes de tener el borrador de las cuentas--, Merino ha valorado que el Consell es "dialogante con todos los partidos de la oposición" y particularmente con Vox mantiene "una buena relación, como siempre la hemos tenido mientras estaban en el gobierno".

En esta línea, ha reiterado que los presupuestos "están y estarán" a disposición de los partidos, a los que ha animado a "mejorarlos" y a "contribuir y aportar para que sean todavía mejores para los valencianos".

"NO ES COMPARABLE" A BALEARES

Por otro lado, Merino ha asegurado que la situación de Baleares, donde el Parlament vota este martes el techo de gasto "con compromisos firmes" entre PP y Vox para su aprobación en cuestiones como la inmigración, "no es comparable" a la de la Comunitat Valenciana porque en esta última región "no necesitamos llevar el techo de gasto a Les Corts" porque es "algo que se aprueba por el Consell cuando se aprueban los presupuestos". "No estamos en ningún punto de esa negociación con Vox", ha aclarado.

En cualquier caso, ha garantizado que el Consell "siempre va a hacer y aceptar todas las peticiones y propuestas o enmiendas que vengan de Vox y de cualquier otro partido que mejoren" los presupuestos. "En eso estaremos siempre", ha zanjado.