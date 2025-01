El Consell vuelve a establecer el tope salarial para altos cargos porque "no ha sido necesario"

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha restablecido este martes el tope salarial para los altos cargos del Consell que limitó tras su remodelación por la dana porque "no ha sido necesario" aplicar la medida y el gobierno valenciano no quiere que "siga habiendo ruido" al respecto.

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera de la Generalitat, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno de Consell de este martes.

Camarero ha explicado que el Consell ha aprobado, a propuesta de las conselleries de Administración Pública y de Sanidad, un decreto ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público a consecuencia de la dana, que sustituye al decreto anterior sobre movilidad de funcionarios y mantiene su contenido salvo para la disposición final primera.

En el decreto ahora modificado se establecía en una disposición final que los nuevos consellers podían superar un 15% más del sueldo del 'president', Carlos Mazón, para no ver mermada su nómina. Ahora, la reforma "mantiene el límite que para las retribuciones de los altos cargos recoge la Ley Anual de Presupuestos y en tal sentido el nuevo texto incorpora en su tenor literal la necesidad de que las mencionadas retribuciones en ningún caso puedan ser superiores en un 15% en su conjunto y cómputo anual a las establecidas en la Ley de Presupuestos para el presidente de la Generalitat", ha explicado Camarero.

A preguntas de los medios, la portavoz ha señalado que la eliminación del tope "era una forma de asegurar que el salario no fuese impedimento para tener a los mejores" durante "el momento más extraordinario que ha vivido ningún Consell", en el que "el Gobierno se tiene que dotar de la mejor experiencia, del mejor talento para poder afrontar esta situación".

"Visto que no ha sido necesario y que no queremos que siga habiendo ruido, se elimina este tope. La realidad es que se ha demostrado que el vicepresidente para la Reconstrucción, el teniente General del Ejército (Francisco José Gan Pampols) cobra un salario de 84.000 euros" y "no ha sido necesario utilizar este decreto".

Susana Camarero ha hecho hincapié en que el salario de Gan Pampols es "muy inferior" al que cobra el comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel Batalla, en concreto "40.000 euros menos". "Un comisionado que no se le recuerda comparecencia pública alguna durante este más de mes que ya lleva en sus cargo", ha apostillado.

Preguntada por si la posición de Vox contraria a la medida ha influido en la rectificación de la medida, Camarero ha insistido: "No, ha tenido que ver lo que estoy diciendo. Se hizo por si fuese necesario, no siendo necesario se da marcha atrás. Se había dirigido para que cualquier persona con la experiencia, capacidad y talento que necesita este Consell en este momento pudiera utilizarlo. En este momento hemos preferido mantener el tope, sin más".

El decreto se iba a debatir este miércoles en el pleno de Les Corts y votar el jueves. Sobre que ocurrirá con la tramitación, Camarero ha indicado que "el debate parlamentario va por su lado" y serán Les Corts la que decidan "qué pasará mañana o no".